Gli esami strumentali effettuati sul numero 10 e capitano della Lazio hanno escluso complicazioni di natura ossea o fratture, confermando che si tratta di una forte contusione. Il tecnico, Maurizio Sarri, ha confermato che le sensazioni dello staff medico sono positive, sottolineando come il riposo precauzionale in campionato sia finalizzato proprio a tentare il recupero lampo per la finale di Coppa Italia in programma per mercoledì 13 maggio. Le condizioni di Mattia Zaccagni verranno monitorate continuamente, con programmi di fisioterapia specifici per riassorbire l'ematoma e permettergli di tornare ad allenarsi in gruppo già tra lunedì e martedì.

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BERGAMO, ITALIA - 22 APRILE: Mattia Zaccagni della Lazio festeggia con i compagni di squadra dopo la vittoria della squadra nella semifinale di Coppa Italia tra Atalanta BC e SS Lazio alla New Balance Arena il 22 aprile 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Infortunio Zaccagni, le parole rassicuranti di Maurizio Sarri

L'allenatore ha spiegato ai microfoni diche la decisione di non convocare il capitano per la gara diè stata dettata esclusivamente dalla, dopo il trauma al piede subito in allenamento. Maurizio Sarri ha mostrato un discreto ottimismo, riferendo chee che l'assenza del giocatore in campionato serve proprio a non rischiare complicazioni in vista della finale di mercoledì: "rassicurando poi sulle sue reali condizioni dicendo: "

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Il tecnico laziale ha sottolineato l'importanza del riposo immediato per permettere al piede di sgonfiarsi, confidando nel fatto che la forte contusione possa essere riassorbita in tempo utile per gli ultimi allenamenti prima della finale contro l'Inter. Mattia Zaccagni ha collezionato complessivamente 4 reti in questa stagione, distribuite tra campionato e Coppa Italia. In Serie A il suo contributo è stato di 3 gol in 26 presenze, tutte disputate da titolare, per un totale di 2114 minuti giocati.

Vista l'importanza della partita di mercoledì, è fondamentale per la Lazio recuperare il suo capitano per tentare nell'impresa di conquistare un trofeo questa stagione iniziata malissimo, che a gennaio sembrava finita con l'addio di Guendouzi e la rottura con Alessio Romagnoli.