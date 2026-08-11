Nella sempre più complessa lotta che oppone alcune confederazioni calcistiche continentali, UEFA, CONCACAF e AFC, a Gianni Infantino, è intervenuto Donald Trump. A sostengo del presidente FIFA. Il presidente degli USA ha ammonito gli oppositori di Infantino: "Sarebbe un errore rimuoverlo dall'incarico".

⚽ US President Donald Trump has said it would be "a terrible mistake" to replace Gianni Infantino, the embattled FIFA president who tried, and failed, to sell off part of the World Cup to private investors.

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Infantino non è solo: il presidente USA lo difende

Si complica la questione relativa a Gianni Infantino e ad una possibile dimissione dalla presidenza della FIFA. Ieri, UEFA, CONCACAF e AFC , hanno pubblicato una lettera nella quale lo accusano di aver tradito la loro fiducia con l'inganno proponendo la creazione del). Una operazione commerciale con la creazione di una società che avrebbe gestito i diritti commerciali e di biglietteria di tutte le competizioni della FIFA,. E il 21% delle quote sarebbero state cedute a degli. Secondo quanto appreso dalla BBC, inoltre, le tre confederazioni (che rappresentano Europa, Nord America, America Centrale e Caraibi e Asia, avrebbero intavolato dei dialoghi preliminari. L'idea è quella di, qualora Infantino rimanga al suo posto.

SHARM EL-SHEIKH, EGITTO - 13 OTTOBRE: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della FIFA Gianni Infantino posano per una foto al vertice dei leader mondiali sulla fine della guerra di Gaza, il 13 ottobre 2025 a Sharm El-Sheikh, in Egitto. Il presidente Trump si trova in Egitto per incontrare i leader europei e mediorientali in quello che viene definito un vertice internazionale per la pace, a seguito dell'avvio di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. (Foto di Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images)

Trump su X: "Infantino è fantastico"

Il presidente dell'organo di governo del calcio mondiale, però, ha dalla sua un potente alleato. Che oggi, per la prima volta, si inserisce in questa questione e lo fa, ovviamente, per difenderlo. Stiamo parlando di Donald Trump che ha uno: al punto che questi gli donò un premio FIFA per la pace, consolandolo dal. Ebbene, il presidente degli USA ha voluto avvertire le confederazioni ribelli dell'errore che stanno commettendo. "La FIFA commetterebbe un terribile errore se, per qualsiasi motivo, prendesseil presidente Gianni Infantino", ha scritto infatti sui suoi social. Ed ha poi aggiunto: "È fantastico, ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, con un margine di quattro volte superiore. Se se ne andasse, non sarebbe mai più altrettanto vincente o redditizia".