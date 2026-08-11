Sono sempre di più le federazioni o le confederazioni che si schierano contro il presidente della FIFA.
Gavi mantiene la parola: vittoria del Mondiale e capelli rosa!
Nella sempre più complessa lotta che oppone alcune confederazioni calcistiche continentali, UEFA, CONCACAF e AFC, a Gianni Infantino, è intervenuto Donald Trump. A sostengo del presidente FIFA. Il presidente degli USA ha ammonito gli oppositori di Infantino: "Sarebbe un errore rimuoverlo dall'incarico".
⚽ US President Donald Trump has said it would be "a terrible mistake" to replace Gianni Infantino, the embattled FIFA president who tried, and failed, to sell off part of the World Cup to private investors.— AFP News Agency (@AFP) August 11, 2026
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Infantino non è solo: il presidente USA lo difendeSi complica la questione relativa a Gianni Infantino e ad una possibile dimissione dalla presidenza della FIFA. Ieri, UEFA, CONCACAF e AFC, hanno pubblicato una lettera nella quale lo accusano di aver tradito la loro fiducia con l'inganno proponendo la creazione del FIFA Forward Enterprise (FFE). Una operazione commerciale con la creazione di una società che avrebbe gestito i diritti commerciali e di biglietteria di tutte le competizioni della FIFA, inclusi i Mondiali. E il 21% delle quote sarebbero state cedute a degli investitori privati. Secondo quanto appreso dalla BBC, inoltre, le tre confederazioni (che rappresentano Europa, Nord America, America Centrale e Caraibi e Asia, avrebbero intavolato dei dialoghi preliminari. L'idea è quella di separarsi dalla FIFA e creare competizioni alternative, qualora Infantino rimanga al suo posto.
Trump su X: "Infantino è fantastico"Il presidente dell'organo di governo del calcio mondiale, però, ha dalla sua un potente alleato. Che oggi, per la prima volta, si inserisce in questa questione e lo fa, ovviamente, per difenderlo. Stiamo parlando di Donald Trump che ha uno stretto legame con il dirigente svizzero: al punto che questi gli donò un premio FIFA per la pace, consolandolo dal mancato Nobel. Ebbene, il presidente degli USA ha voluto avvertire le confederazioni ribelli dell'errore che stanno commettendo. "La FIFA commetterebbe un terribile errore se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'ipotesi di sostituire il presidente Gianni Infantino", ha scritto infatti sui suoi social. Ed ha poi aggiunto: "È fantastico, ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, con un margine di quattro volte superiore. Se se ne andasse, non sarebbe mai più altrettanto vincente o redditizia".
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