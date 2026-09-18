Il Barcellona perde Joan Garcia. Pur non trattandosi di nulla di grave, l'ex Espanyol usufruirà di un po' di riposo e si rivedrà dopo la sosta a pieno regime. I blaugrana hanno comunque le spalle coperte, potendo contare su due altri estremi difensori di indubbia affidabilità. Szczesny e Livakovic scalpitano.

Barcellona, porte girevoli: Garcia si fa male, gioca Szczesny?

dopo le primedi campionato e il Barcellona comanda a punteggio pieno in Liga. I campioni di Spagna hanno ripreso da dove avevano interrotto - trionfalmente - lo scorso anno. Adesso, però, subentra un piccolo intoppo nelle rotazioni della formazione allenata da Flick. L'ex tecnico del Bayern Monaco, infatti, devea riguardo di chi agirà in porta. Se l'attacco infatti segna a raffica , è la difesa che potrebbe tenere maggiormente sulle spine l'allenatore.

BARCELLONA, SPAGNA - 09 SETTEMBRE: Hansi Flick, allenatore del FC Barcellona, fa un gesto durante la partita della Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcellona e Feyenoord al Camp Nou il 09 settembre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Finora sono stati incassate 6 reti e Joan Garcia è stato il titolare indiscusso. Al suo posto, a inizio del secondo tempo, era subentrato Szczesny. L'ex portiere della Juventus, suo malgrado, si è reso protagonista di un intervento goffo, portando al secondo gol del Racing Santander. A difenderlo, in conferenza stampa, ci ha pensato direttamente Flick: "È importante poter contare su due portieri di questa qualità. Dominik (Livakovic ndr) è di alto livello. Per quanto riguarda Tek, basta guardare alla sua prima stagione qui, ci ha aiutato a vincere il campionato. È fantastico, ha tanta esperienza".

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Proseguendo sul tema: "Ne abbiamo parlato. Sa qual è la nostra filosofia di gioco.invece, essendo arrivato da poco. Ci dobbiamo soltanto chiedere chi sia pronto a giocare e ragionare in funzione del meglio della squadra". Flick ha anche parlato delle condizioni di Garcia: "Ne ho discusso con i medici., ma necessita di un po' di riposo e salterà la sfida di domani". Il Barcellona è atteso dalla trasferta di Siviglia.