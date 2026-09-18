Dubbi in porta per Hansi Flick che, intanto, difende il polacco ex Juventus

Francesco Lovino
FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports

Barcellona, Pedri on fire: super allenamento e tanti gol in vista del Racing

Il Barcellona perde Joan Garcia. Pur non trattandosi di nulla di grave, l'ex Espanyol usufruirà di un po' di riposo e si rivedrà dopo la sosta a pieno regime. I blaugrana hanno comunque le spalle coperte, potendo contare su due altri estremi difensori di indubbia affidabilità. Szczesny e Livakovic scalpitano.

Barcellona, porte girevoli: Garcia si fa male, gioca Szczesny?

28 gol segnati dopo le prime 6 giornate di campionato e il Barcellona comanda a punteggio pieno in Liga. I campioni di Spagna hanno ripreso da dove avevano interrotto - trionfalmente - lo scorso anno. Adesso, però, subentra un piccolo intoppo nelle rotazioni della formazione allenata da Flick. L'ex tecnico del Bayern Monaco, infatti, deve sciogliere le riserve a riguardo di chi agirà in porta. Se l'attacco infatti segna a raffica, è la difesa che potrebbe tenere maggiormente sulle spine l'allenatore.
gettyimages-2294350496-594x594

gettyimages-2294357482-594x594
BARCELLONA, SPAGNA - 09 SETTEMBRE: Hansi Flick, allenatore del FC Barcellona, fa un gesto durante la partita della Fase a Gironi MD1 della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcellona e Feyenoord al Camp Nou il 09 settembre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Finora sono stati incassate 6 reti e Joan Garcia è stato il titolare indiscusso. Al suo posto, a inizio del secondo tempo, era subentrato Szczesny. L'ex portiere della Juventus, suo malgrado, si è reso protagonista di un intervento goffo, portando al secondo gol del Racing Santander. A difenderlo, in conferenza stampa, ci ha pensato direttamente Flick: "È importante poter contare su due portieri di questa qualità. Dominik (Livakovic ndr) è di alto livello. Per quanto riguarda Tek, basta guardare alla sua prima stagione qui, ci ha aiutato a vincere il campionato. È fantastico, ha tanta esperienza".

Caricamento post Instagram...
Proseguendo sul tema: "Gli errori li facciamo tutti. Szczesny ne ha commesso uno e lo sa bene. Ne abbiamo parlato. Sa qual è la nostra filosofia di gioco. Livakovic si sta adeguando invece, essendo arrivato da poco. Ci dobbiamo soltanto chiedere chi sia pronto a giocare e ragionare in funzione del meglio della squadra". Flick ha anche parlato delle condizioni di Garcia: "Ne ho discusso con i medici. Non è grave, ma necessita di un po' di riposo e salterà la sfida di domani". Il Barcellona è atteso dalla trasferta di Siviglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti