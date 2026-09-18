Dubbi in porta per Hansi Flick che, intanto, difende il polacco ex Juventus
Barcellona, Pedri on fire: super allenamento e tanti gol in vista del Racing
Il Barcellona perde Joan Garcia. Pur non trattandosi di nulla di grave, l'ex Espanyol usufruirà di un po' di riposo e si rivedrà dopo la sosta a pieno regime. I blaugrana hanno comunque le spalle coperte, potendo contare su due altri estremi difensori di indubbia affidabilità. Szczesny e Livakovic scalpitano.
Barcellona, porte girevoli: Garcia si fa male, gioca Szczesny?28 gol segnati dopo le prime 6 giornate di campionato e il Barcellona comanda a punteggio pieno in Liga. I campioni di Spagna hanno ripreso da dove avevano interrotto - trionfalmente - lo scorso anno. Adesso, però, subentra un piccolo intoppo nelle rotazioni della formazione allenata da Flick. L'ex tecnico del Bayern Monaco, infatti, deve sciogliere le riserve a riguardo di chi agirà in porta. Se l'attacco infatti segna a raffica, è la difesa che potrebbe tenere maggiormente sulle spine l'allenatore.
Finora sono stati incassate 6 reti e Joan Garcia è stato il titolare indiscusso. Al suo posto, a inizio del secondo tempo, era subentrato Szczesny. L'ex portiere della Juventus, suo malgrado, si è reso protagonista di un intervento goffo, portando al secondo gol del Racing Santander. A difenderlo, in conferenza stampa, ci ha pensato direttamente Flick: "È importante poter contare su due portieri di questa qualità. Dominik (Livakovic ndr) è di alto livello. Per quanto riguarda Tek, basta guardare alla sua prima stagione qui, ci ha aiutato a vincere il campionato. È fantastico, ha tanta esperienza".
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