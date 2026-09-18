Il Barcellona ha iniziato la stagione da protagonista indiscusso del panorama europeo. I Blaugrana stanno dimostrando tutta la potenza della loro fase offensiva sia in Liga sia in Champions League. In questi anni, Hansi Flick si è sempre distinto come un tecnico capace di far rendere al massimo delle aspettative i propri attaccanti. Dal suo arrivo al Barça, non c'è stato nemmeno un giocatore in avanti che non abbia beneficiato delle sue tattiche rischiose ma in fin dei conti, vincenti. In estate, il tecnico tedesco si è visto fregare da sotto gli occhi Robert Lewandowski (nonostante una stagione con qualche ombra dovuta al biologico calo fisico) e Ferran Torres, che ha visto completata la sua trasformazione in punta. Così, dopo gli acquisti di due ali rapide e verticali come Anthony Gordon e Karim Adeyemi, l'ex CT tedesco ha deciso di puntare su Raphinha come suo nuovo numero 9.

Raphinha ama il Barcellona

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Raphinha dell'FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il brasiliano è migliorato esponenzialmente sotto Hansi Flick, tanto da arrivare nelle candidature per il Pallone d'oro. Dopo l'annata da 34 reti stagionali, l'ex Leeds ha avuto una stagione 2025-2026 complicata a livello fisico e chiusa con un pessimo Mondiale. Tuttavia, con il giusto recupero e la nuova posizione in campo, Raphinha ha brillato in questo inizio di stagione. Nei 33 gol segnati dal Barcellona fra Liga e Champions, il nuovo 9 ha segnato ben 11 reti (tripletta nell'ultima disputata contro il Racing Club).

🚨🔵🔴 Raphinha confirms: “I plan to sign a new contract at Barcelona! My hope is to stay here until RETIREMENT”.



“I hope to be a Barça player until the end of my career”, told RAC1. pic.twitter.com/1C5YFCch0r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026

Una storia che sembra essere sempre più propensa a continuare all'infinito. Infatti, il nazionale brasiliano ha parlato della possibilità di rinnovare il proprio contratto (scadenza) in un'intervista al programma "Tu diras" di RAC1 (in onda stasera alle 22:30, ma con qualche anticipazione di Gruppo Godò). Il nuovo capitano del Barça si è così espresso: "Si, la mia intenzione è quella diancora qui e rinnovare. Questo inizio di stagione mi dà fiducia per i prossimi anni e sarei davvero felice di poter prolungare fino al termine della mia carriera".