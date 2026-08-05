Nell'ultimo periodo la Comunità di Madrid ha dovuto avere a che fare con fitti incendi che hanno distrutto ben 75.000 ettari della Sierra Oeste. Un danno considerevole che non è passato inosservato anche nel mondo del calcio. Il campione dell'Iter Miami, Lionel Messi ha infatti donato una somma di denaro per aiutare la Comunità a sopperire i danni.

La presidente della Comunità Isabel Diaz Ayuso ha, tramite X, confermato la donazione e ringraziato il calciatore: "Leo Messi ha donato 80.000 euro per la ricostruzione della Sierra Oeste di Madrid. Lo ringraziamo e non vediamo l’ora di accoglierlo per tributargli l’applauso che merita".

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. 🙌🏼 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

Messi cuore d'oro, non è la prima donazione

Leo Messi cerca di contribuire tramite questa donazione al ripristino della biodiversità andata perduta con gli incendi. La Comunità di Madrid si è mossa creando anche una piattaforma dedicata agli aiuti che non andranno solo al recupero della natura ma anche alla ricostruzione delle case andate distrutte nella zona.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Un tifoso si scatta un selfie con l'argentino Lionel Messi mentre entra in campo prima dell'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brincicci/Getty Images)

Per Messi non è la prima donazione in carriera: già nel 2007 quando giocava al Barcellona fondò la Fondazione Leo Messi che sostiene tutt'oggi progetti sanitari, sportivi ed educativi per bambini vulnerabili in tutto il Mondo. Nel 2020 durante la pandemia per il Covid-19 ha donato 550.000 dollari agli ospedali argentini per ventilatori e attrezzature, e 1,1 milioni di dollari all’Hospital Clínic di Barcellona e ad altri centri spagnoli. Anche in seguito al trasferimento in Major League Soccer la solidarietà del campione argentino verso la Spagna non è mai scemata e difatti nel 2024 a seguito dell'alluvione che colpì Valencia, la pulce donò 1,1 milioni di dollari alle vittime.