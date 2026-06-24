A 39 anni Lionel Messi continua a scrivere pagine indelebili della storia del calcio. Tra record, emozioni e riflessioni sulla propria infinita carriera, il capitano dell'Argentina si gode un altro compleanno speciale, in cui vive questo Mondiale da protagonista.

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Il compleanno di una leggenda

Oggi, 24 giugno,spegne 39 candeline con la serenità di chi ha conquistato tutto. Intervistato alla 'Gazzetta dello Sport', l'argentino ha mostrato tutta la sua gratitudine e consapevolezza: "Dio mi ha dato tutto nello sport. Giocare è ciò che amo. Probabilmente il mio corpo cederà prima o poi, ma nel frattempo mi diverto ancora. Non sto in campo pensando alla mia età, ma al piacere di giocare a calcio." Parole che racchiudono una carriera straordinaria, fatta di successi, sacrifici e traguardi inimmaginabili. Eppure, nonostante tutto ciò che ha già vinto, il numero 10 argentino continua a seguire nuove emozioni.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 4 SETTEMBRE 2025: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela al Más Monumental Antonio Vespucio Liberti Stadium il 4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Alla domanda di che cosa avrebbe chiesto come regalo di compleanno, Messi ha risposto: "Non posso chiedere niente di più a Dio, mi ha già dato tutto. Quello che posso chiedere è la salute per me e per la mia famiglia, e di poter continuare a godermi tutti questi momenti". Nel corso dell'intervista, non si è potuto inoltre non toccare il tema della vittoria di un secondo Mondiale: "Onestamente sarebbe chiedere troppo a Dio, quello che mi ha dato è più che sufficiente. Tocca a me godermela e riprovarci". Parole che sottolineano quanto si senta fortunato per tutto ciò che il calcio gli ha regalato, e che assumono un significato ancora più pronto nel giorno del suo compleanno, mentre il mondo osserva l'ennesimo capitolo di una carriera irripetibile.

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Un Mondiale oltre ogni immaginazione e l'ennesimo record

L'avventura alè iniziata nel migliore dei modi pere per la sua, firmando una splendida tripletta al suo esordio contro l'. Il gol che ha riscritto la storia della Coppa del Mondo è però arrivato nel secondo impegno, contro l', quando l'ex 10 blaugrana ha trovato la rete diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali. Successivamente è arrivata anche la seconda rete personale, che ha portato il suo bottino a

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