Il Tottenham è pronto ad ingaggiare Sandro Tonali. Dopo un'annata assai deludente, la volontà di risollevare il morale dei tifosi con il mercato è notevole.
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Sandro Tonali al Tottenham. Può essere questa la trattativa dell'estate nel mercato internazionale. Il centrocampista italiano, non è un mistero, intriga particolarmente Roberto De Zerbi. L'ex tecnico del Marsiglia vorrebbe qantità e qualità in mezzo al campo ed è convinto che tutto questo possa arrivare dal classe 2000.
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Tonali-Tottenham, prima offerta recapitata dagli SpursIl Tottenham fa sul serio. La dirigenza degli Spurs vorrebbe provare ad accontentare in tutti i modi il suo allenatore per Sandro Tonali, sebbene i costi della possibile negoziazione rimangano davvero elevati. Dopo i primi contatti esplorativi, come apprendiamo da gianlucadimarzio.com, la trattativa starebbe entrando nel vivo. Nelle ultime ore, a conferma di ciò, è stata recapitata un'offerta formale dal Tottenham al Newcastle.
Nello specifico, si tratta di una proposta pari a 75 mln di sterline. Per il Newcastle, invece, il centrocampista non può partire per cifre inferiori agli 85 mln. È presumibile che nei prossimi giorni arrivi un rilancio degli Spurs, per avvicinarsi il più possibile alle richieste economiche avanzate dai Magpies. Sul centrocampista italiano, intanto, anche Arsenal e Manchester City avrebbero messo gli occhi e non è da escludere che decidano presto di entrare nella corsa al numero 8.
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