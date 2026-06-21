Sandro Tonali al Tottenham. Può essere questa la trattativa dell'estate nel mercato internazionale. Il centrocampista italiano, non è un mistero, intriga particolarmente Roberto De Zerbi. L'ex tecnico del Marsiglia vorrebbe qantità e qualità in mezzo al campo ed è convinto che tutto questo possa arrivare dal classe 2000.

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Tonali-Tottenham, prima offerta recapitata dagli Spurs

Il Tottenham fa sul serio. La dirigenza degli Spurs vorrebbe provare ad accontentare in tutti i modi il suo allenatore per Sandro Tonali, sebbene i costi della possibile negoziazione rimangano davvero elevati. Dopo i primi contatti esplorativi, come apprendiamo da gianlucadimarzio.com, la trattativa starebbe entrando nel vivo. Nelle ultime ore, a conferma di ciò, è stata recapitata un'formale dal Tottenham al Newcastle.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Sandro Tonali del Newcastle United arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Newcastle United e West Ham United a St James' Park il 17 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Nello specifico, si tratta di una proposta pari a 75 mln di sterline. Per il Newcastle, invece, il centrocampista non può partire per cifre inferiori agli 85 mln. È presumibile che nei prossimi giorni arrivi un rilancio degli Spurs, per avvicinarsi il più possibile alle richieste economiche avanzate dai Magpies. Sul centrocampista italiano, intanto, anche Arsenal e Manchester City avrebbero messo gli occhi e non è da escludere che decidano presto di entrare nella corsa al numero 8.

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Sandro Tonali, dopo 3 stagioni al Newcastle, potrebbe dunque lasciare i bianconeri per sposare la causa del Tottenham. Il progetto dei galletti è davvero ambizioso, a seguito dell'ultima annata disastrosa conclusa al diciassettesimo e ultimo posto utile per mantenere la categoria. De Zerbi, che rimarrà a Wembley, intende rimpolpare la linea mediana con une Tonali farebbe decisamente al caso suo. Ormai 26enne, l'ex Milan è diventato punto fermo dei bianconeri ed ha visto schizzare la sua valutazione. Ad oggi, pare impensabile rivederlo in Italia, nonostante sia tra i migliori calciatori del nostro Paese

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