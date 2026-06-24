L’Inghilterra non è riuscita ad andare oltre uno deludente pareggio per 0-0 contro il Ghana nella seconda giornata del Gruppo L del Mondiale. Dopo il convincente successo per 4-2 contro la Croazia all’esordio, la squadra di Thomas Tuchel si aspettava di conquistare altri tre punti, ma si è scontrata con una nazionale ghanese estremamente organizzata e determinata.

Lo stregone e l'errore clamoroso di Kane

Fin dai primi minuti, i Tre Leoni hanno monopolizzato il possesso del pallone, controllando il gioco e cercando di imporre il proprio ritmo. Tuttavia, la retroguardia africana ha saputo chiudere ogni spazio, limitando l'efficacia die compagni. Nel primo tempo nessuna delle due squadre è riuscita a effettuare un tiro nello specchio della porta, un dato che testimonia l'equilibrio e la scarsa spettacolarità della gara. Nella ripresa la nazionale di Thomas Tuchel ha aumentato la pressione offensiva, il Ct tedesco ha buttato nella mischia Bukayo Saka. Eberechi Eze e Marcus Rashford per cercare di sbloccare il risultato.

DUSELDORF, GERMANIA - 6 LUGLIO: Jude Bellingham e Harry Kane dell'Inghilterra reagiscono durante la partita dei quarti di finale di UEFA EURO 2024 tra Inghilterra e Svizzera alla Düsseldorf Arena il 6 luglio 2024 a Düsseldorf, Germania. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Anche l'ingresso di Morgan Rogers però non ha cambiato l'inerzia della gara. L'occasione più clamorosa è arrivata all'86° minuto, quando Nico O'Reilly ha colpito la traversa di testa. Sulla ribattuta, Harry Kane non è riuscito a trovare il tap-in vincente, sprecando quella che si è rivelata l'ultima vera opportunità della partita. Lo stregone ghanese, Nana Kwaku Bonsam, prima della partita aveva lanciato una maledizione sull'attaccante del Bayern Monaco e in effetti qualcosa è successo. La bacchetta magica di Tuchel si è inceppata.

L'Inghilterra si ferma e suonano le campanelle

Il, guidato dall'esperto tecnico, ha disputato una partita tatticamente impeccabile. Pur concedendo il pallino del gioco agli inglesi, gli africani hanno difeso con ordine e si sono resi pericolosi in contropiede, sfiorando anche il colpo grosso in alcune occasioni nel secondo tempo. Con questo pareggio, l'sale a quattro punti nel girone e resta in una posizione favorevole per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Ma il pareggio ha fatto suonare qualche campanello d'allarme di troppo.