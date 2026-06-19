Dopo appena una stagione all'estero, Davide Calabria potrebbe essere già pronto a dire addio alla Grecia per fare ritorno in Serie A. Le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da 'Sport Mediaset', raccontano di un interesse concreto da parte di diversi club italiani, mentre il Panathinaikos non chiude alla possibilità di una cessione.

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Tre club di Serie A sulle tracce di Calabria

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Calabria e la voglia d'Italia

Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', il nome diè tornato d'attualità sul mercato italiano. Sul terzino destro ci sarebbero infatti, tutti alla ricerca di un profilo esperto per rinforzare le rispettive corsie difensive. Sempre secondo la testata, il club sardo sembra essere la società più attiva, con ildisposto a trattar anche attraverso formule che possano coinvolgere eventuali scambi.Anche la volontà del giocatore potrebbe avere un peso decisivo.vedrebbe infatti di buon occhio un ritorno in, campionato nel quale ha costruito gran parte della propria carriera. Dopo l'esperienza in Grecia, l'idea di rientrare in Italia rappresenterebbe un'opportunità per rilanciarsi in un contesto che conosce perfettamente, dove conserva ancora credibilità e che ha saputo metterlo in risalto con ottime annate.

RIYADH, ARABIA SAUDITA - 06 GENNAIO: Davide Calabria dell'AC Milan festeggia con il trofeo dopo aver vinto la finale di Supercoppa italiana tra FC Internazionale e AC Milan all'Al-Awwal Park Stadium il 06 gennaio 2025 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Diciotto anni tra Milan e Bologna

Cresciuto nel settore giovanile delha vestito la maglia rossonera per oltre dieci stagioni, diventandone anche capitano a partire dalla stagione. Con il Diavolo ha conquistato unoe due, collezionando oltre 200 presenze in Serie A. Nella metà della stagione 2024/25, Calabria si trasferisce alin prestito fino a giugno, contribuendo alla storica vittoria dellaproprio contro il suo Milan, prima di approdare alda svincolato nel corso della stessa estate.

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