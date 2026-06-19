L'ex capitano del Milan di nuovo nel mirino dell'Italia: Calabria apre all'Italia e il club greco non chiude alla cessione
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Dopo appena una stagione all'estero, Davide Calabria potrebbe essere già pronto a dire addio alla Grecia per fare ritorno in Serie A. Le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da 'Sport Mediaset', raccontano di un interesse concreto da parte di diversi club italiani, mentre il Panathinaikos non chiude alla possibilità di una cessione.
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Tre club di Serie A sulle tracce di CalabriaSecondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', il nome di Davide Calabria è tornato d'attualità sul mercato italiano. Sul terzino destro ci sarebbero infatti Cagliari, Lazio e Bologna, tutti alla ricerca di un profilo esperto per rinforzare le rispettive corsie difensive. Sempre secondo la testata, il club sardo sembra essere la società più attiva, con il Panathinaikos disposto a trattar anche attraverso formule che possano coinvolgere eventuali scambi.
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Calabria e la voglia d'ItaliaAnche la volontà del giocatore potrebbe avere un peso decisivo. Calabria vedrebbe infatti di buon occhio un ritorno in Serie A, campionato nel quale ha costruito gran parte della propria carriera. Dopo l'esperienza in Grecia, l'idea di rientrare in Italia rappresenterebbe un'opportunità per rilanciarsi in un contesto che conosce perfettamente, dove conserva ancora credibilità e che ha saputo metterlo in risalto con ottime annate.
Diciotto anni tra Milan e BolognaCresciuto nel settore giovanile del Milan, Calabria ha vestito la maglia rossonera per oltre dieci stagioni, diventandone anche capitano a partire dalla stagione 2022/23. Con il Diavolo ha conquistato uno Scudetto e due Supercoppe Italiane, collezionando oltre 200 presenze in Serie A. Nella metà della stagione 2024/25, Calabria si trasferisce al Bologna in prestito fino a giugno, contribuendo alla storica vittoria della Coppa Italia proprio contro il suo Milan, prima di approdare al Panathinaikos da svincolato nel corso della stessa estate.
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