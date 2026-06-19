Stefan De Vrij, 34 anni compiuti a febbraio, è vicino a salutare l'Inter dopo 8 stagioni e 3 Scudetti conquistati. Il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, non dovrebbe essere rinnovato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, sull'olandese c'è l'interesse del Panathinaikos, tra i più importanti club greci.

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L'interesse del Pana

Il contratto dicon l' Inter scade il 30 giugno e, stanno alle ultime indiscrezioni, non dovrebbero esserci spiragli per la sua permanenza in nerazzurro. Il Pana vorrebbe affidare all'olandese le chiavi della difesa e renderlo uno dei punti fermi della squadra di Atene. L'ultimo campionato vinto dai biancoverdi risale alla stagione 2009/10 e l'eventuale acquisto die la permanenza di alcune vecchie conoscenze del calcio italiano ci dicono che il Pana ha l'intenzione di fare le cose in grande.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Stefan De Vrij dell'FC Internazionale esulta per i tifosi dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Come detto, il Panathinaikos è imbottito di calciatori che hanno militato in Serie A, tra chi ha lasciato il segno e chi meno. Il portiere è Lafont, ex Fiorentina, ma il suo contratto scade il 30 giugno, come quello di Renato Sanches, meteora della Roma e Filip Djuricic, fantasista tra le altre di Sassuolo e Sampdoria. In difesa i due terzini sono Davide Calabria, ex capitano del Milan e Kyriakopoulos, in passato al Monza e al Sassuolo. La punta è Cyriel Dessers, attaccante passato anche dalla Cremonese.

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Come sta De Vrij

Nell'ultima annata trionfale per i nerazzurri, il difensore exè stato poco più che una comparsa. Sono state 11 le partite disputate in campionato, 2 in Coppa Italia, 3 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana per un totale di 17 presenze totali. Una condizione fisica non più ottimale e compagni di reparto nel fiore degli anni hanno contribuito a far scivolarenelle gerarchie di Chivu . Ciò non toglie che il 34enne olandese è stato un pilastro della rinascita dell'. Arrivato nel 2018 a parametro zero dallaha subito preso in mano le redini della difesa conducendo il club milanese alla stabilità in Champions e, soprattutto, alla vittoria di 3 Scudetti in 6 anni, firmati anche dalle sue chiusure difensive, dai suoi gol pesanti e dalle sue straordinarie capacità di lettura.

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