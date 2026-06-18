Adesso è ufficiale: Cristian Chivu resterà alla guida dell'Inter per altri tre anni. Dopo essersi laurata Campione d'Italia e aver conquistato la Coppa Italia, la società nerazzurra ha deciso di blindare il tecnico romeno. Una scelta che testimonia la piena fiducia della dirigenza nei confronti di un tecnico cresciuto all'interno del Club e capace di conquistare rapidamente credibilità sia sul campo che nello spogliatoio.

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Chivu, un rinnovo meritato: il comunicato del Club.

Dopo essere stato uno degli storici eroi del, Cristian Chivu è diventato il primo allenatore dell'Inter. Alla guida dei nerazzurri, il tecnico romeno ha ottenuto risultati eccezionali.

BOLOGNA, ITALIA- MAGGIO 23: Cristian Chivu Allenatore del FC Internazionale durante la partita di Serie A nel match tra Bologna FC 1909 e FC Internazionale al Renato Dall'Ara Stadium il 23 Maggio, 2026 in Bologna, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La decisione della dirigenza, nella fattispecie di Marotta, arriva al termine di un percorso che ha visto Chivu sfatare ogni perplessità di inizio anno. La sua squadra ha dominato il campionato di Serie A mostrando un calcio spettacolare fatto di intensità, aggressività e meccanismi ben precisi. Dopo i primi trofei conquistati, il Club ha deciso di estendere il contratto del tecnico romeno fino al 2028 con un importante adeguamento economico.

Attraverso il comunicato ufficiale, l'Inter ha confermato la volontà di proseguire insieme, individuando nell'ex difensore una figura centrale per il presente e il futuro della squadra. Adesso per Chivu si prospettano altre stagioni da protagonista, con la squadra nerazzurra che vuole continuare ad essere la protagonista indiscussa in Italia.

Dalle giovanili alla prima squadra: la scalata Cristian Chivu

Il rinnovo rappresenta anche una sorta di gratitudine nei confronti del tecnico ex. La sua storia, sia da calciatore che da allenatore, sarà sempre legata a questi colori. Chivu, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato la sua carriera come mister delle giovanili, guidando diverse categorie fino all'esperienza con la, dove ha conquistato lo

Successivamente il passaggio al Parma in Serie A ha arricchito ulteriormente il suo bagaglio professionale. Alla guida dei Crociati conquisterà una salvezza mostrando un'idea tattica ben precisa e molto interessante. Nonostante la pesante eredità lasciata da Simone Inzaghi, il tecnico romeno ha ottenuto risultati clamorosi con l'Inter e la capacità di ricompattare un gruppo ferito hanno convinto la dirigenza a blindarlo. Il futuro sarà tutto nelle sue mani, Cristian Chivu è pronto a scrivere, ancora una volta, pagine indelebili con questa società.

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