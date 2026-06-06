Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, risponde alle polemiche sul fenomeno social della "Marotta League" e attacca: "Tanti leoni da tastiera"
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Dopo la conquista del doblete, Scudetto e Coppa Italia, Giuseppe Marotta è tornato a parlare delle critiche ricevute nel corso degli anni riguardo una delle espressioni più utilizzate dai tifosi avversari sui social media: la cosiddetta "Marotta League". L'ex amministratore delegato della Juventus ha risposto senza troppi giri di parole, difendendo il proprio percorso e respingendo le accuse di chi attribuisce i successi nerazzurri a presunti favori esterni.
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Le parole di Giuseppe MarottaIntervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Giuseppe Marotta ha dapprima raccontato il cambio dalla Juventus all'Inter: "Rientrai a casa con addosso la più grande delusione della mia vita, ritrovandomi senza più alcun impegno. Poi l'indomani, esattamente il giorno successivo, ricevetti un messaggio da un contatto sconosciuto siglato Zhang. A quel punto, telefonai subito a Urbano Cairo per avere la certezza che si trattasse proprio del recapito telefonico di Zhang. E da quel momento è cominciata la mia avventura come amministratore delegato dell’Inter".
A proposito di Zhang e Oaktree, l'attuale presidente dell'Inter ha dichiarato: "Ho profonda riconoscenza nei loro riguardi. Provo grande ammirazione per ciò che riguarda il loro modus operandi davvero collaborativo e sinergico con l'Inter. Li ringrazio molto per avermi dato anche l'occasione di diventare presidente, chiudendo il cerchio della mia vita lavorativa nel modo più gratificante".
La prima pagina della Gazzetta di oggi:— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 5, 2026
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"Tanti leoni da tastiera sui social"Infine, Giuseppe Marotta ha affrontato direttamente il tema del fenomeno social diventato virale negli ultimi anni, sotto il nome di "Marotta League", rispondendo in modo molto pacato ma decisamente critico: "Vi ringrazio per la domanda. Dal mio punto di vista, credo che sui social media ci siano tanti leoni da tastiera che non conoscono assolutamente nulla delle persone di cui parlano e del tragitto che queste persone hanno compiuto. Si giudica troppo velocemente, senza conoscere. E, così facendo, non si fa altro che gettare fango nel ventilatore".
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