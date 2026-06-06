Dopo la conquista del doblete, Scudetto e Coppa Italia, Giuseppe Marotta è tornato a parlare delle critiche ricevute nel corso degli anni riguardo una delle espressioni più utilizzate dai tifosi avversari sui social media: la cosiddetta "Marotta League". L'ex amministratore delegato della Juventus ha risposto senza troppi giri di parole, difendendo il proprio percorso e respingendo le accuse di chi attribuisce i successi nerazzurri a presunti favori esterni.

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Le parole di Giuseppe Marotta

Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport,ha dapprima raccontato il cambio dallaall': "Rientrai a casa con addosso la più grande delusione della mia vita, ritrovandomi senza più alcun impegno. Poi l'indomani, esattamente il giorno successivo, ricevetti un messaggio da un contatto sconosciuto siglato. A quel punto, telefonai subito aper avere la certezza che si trattasse proprio del recapito telefonico di. E da quel momento è cominciata la mia avventura come amministratore delegato dell’".

Los Angeles, California – 14 giugno 2025: il presidente e amministratore delegato dell’FC Internazionale Milano, Giuseppe Marotta, parla con i media durante la conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Cristian Chivu dell’FC Internazionale Milano il 14 giugno 2025 a Los Angeles, California. (Foto di Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

A proposito di Zhang e Oaktree, l'attuale presidente dell'Inter ha dichiarato: "Ho profonda riconoscenza nei loro riguardi. Provo grande ammirazione per ciò che riguarda il loro modus operandi davvero collaborativo e sinergico con l'Inter. Li ringrazio molto per avermi dato anche l'occasione di diventare presidente, chiudendo il cerchio della mia vita lavorativa nel modo più gratificante".

La prima pagina della Gazzetta di oggi:

📷 MAROTTA: "LA CHAMPIONS E SMETTO"

Le notizie 📷 https://t.co/G5BflE37Nz pic.twitter.com/KHKSJVtfUI — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 5, 2026

"Tanti leoni da tastiera sui social"

Infine,ha affrontato direttamente il tema del fenomeno social diventato virale negli ultimi anni, sotto il nome di "Marotta League", rispondendo in modo molto pacato ma decisamente critico: "Vi ringrazio per la domanda. Dal mio punto di vista, credo che sui social media ci sianoche non conoscono assolutamente nulla delle persone di cui parlano e del tragitto che queste persone hanno compiuto. Si giudica troppo velocemente, senza conoscere. E, così facendo, non si fa altro che gettare fango nel ventilatore".

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