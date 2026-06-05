Al termine della stesura e presentazione dei calendari della Serie A 2026/27, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti facendo il punto sulle voci più insistenti di calciomercato. Da Palestra a Dumfries, passando per Stankovic e Martinez.

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Il sogno Palestra

Marco Palestra è l'uomo del momento del calcio italiano. Premiato dalla Lega Serie A come miglior difensore della stagione, il terzino di proprietà dell'è al centro di una bagarre di mercato. Su di lui ci sono gli occhi puntati del, del, dellae soprattutto dell'. Proprio i nerazzurri sono, al momento, il club che si è mosso con più insistenza per strappare ai bergamaschi il talento classe 2005. Secondo quanto si legge, il club meneghino avrebbe presentato un'offerta da 45 milioni complessivi, rifiutata dalla dea.

Ecco le dichiarazioni di Beppe Marotta in merito: "Palestra è un giocatore dell'Atalanta, è un talento e sono contento per la nostra Nazionale. È sulla bocca di tutti, ma mi pare un po' forzato abbinarlo all'Inter. È vero che abbiamo l'uscita di Dumfries in un ruolo simile al suo. Dumfries si sta avvicinando al Real Madrid, ma per Palestra siamo ancora in fase preliminare. Il suo profilo farebbe piacere a tanti club europei, tra cui anche l'Inter"

CAGLIARI, ITALY - 27 SETTEMBRE: Marco Palestra del Cagliari in azione durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e FC Internazionale allo Stadio Sant'Elia il 27 settembre 2025 a Cagliari, Italia. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Il presidente interista si è anche espresso sul talento Stankovic, figlio di Dejan: "Abbiamo esercitato la recompra dopo che ha fatto una grande stagione. Stankovic è un giocatore importante dal punto di vista patrimoniale, poi vedremo quale sarà il suo futuro. L'obiettivo dell'Inter è prendere sempre più giovani importanti che possano crescere dal punto di vista patrimoniale e darci il loro contributo".

L’arrivo di Marotta, Chiellini, Comolli e Alberto Marangon (team manager del Milan) al Festival della #SerieA in occasione della presentazione dei calendari della prossima stagione⚽️‼️#Sportitalia pic.twitter.com/xm3hQJq6MD — Sportitalia (@tvdellosport) June 5, 2026

Sugli eventuali rinnovi

Su: "Pepo è il nostro portiere, sicuramente è con noi. Titolare? Questa è competenza dell'allenatore. io dico che rimarrà sicuramente con noi".

Su Chivu: "Come ben sapete, lui ha un contratto fino 2027. Abbiamo raggiunto un accordo per il rinnovo che sarà ufficializzato nei prossimi giorni con felicità reciproca. Credo siano felici anche i nostri tifosi".

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