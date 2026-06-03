L'agente di Marco Palestra è a Milano per incontrare l'Inter: i nerazzurri provano a spingere, ma occhio a Manchester City, Newcastle ad Arsenal
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Il mercato dell'Inter inizia a scaldarsi attorno a Marco Palestra. Dopo la partenza di Dumfries, direzione Madrid sponda Blancos, i nerazzurri alzano il pressing per arrivare al promettente terzino dell'Atalanta, protagonista nella sua prima stagione in Serie A con la maglia del Cagliari e al centro per di una corsa europea che coinvolge club di primissimo piano.
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Inter, si muove l'agente di PalestraIl giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, ha rivelato in esclusiva che Alessandro Lucci, agente di Palestra, è a Milano per, presumibilmente, trattare proprio con l'Inter: "Se viene a Milano, lo fa per temi di mercato, di certo non si sposta per fare shopping". Un segnale inequivocabile che la trattativa con l'Inter può accendersi da un momento all'altro, con la società nerazzurra che ci lavora da settimane come prima scelta per la corsia di destra.
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Il nodo Atalanta e la valutazioneL'Inter sta spingendo, ma la Dea non ha intenzione di svendere il proprio gioiello. I nerazzurri hanno già presentato un'offerta di oltre 40 milioni di euro, ma l'Atalanta punta ad incassarne almeno 50. L'Inter, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', starebbe valutando anche formule creative, come quella di inserire il cartellino di un giovane all'interno dell'operazione: in questo momento, i nerazzurri di Milano pensano al nome del terzino Matteo Cocchi, classe 2007 che nel corso di questa stagione ha già debuttato con Christian Chivu. In ogni caso, l'Inter continua a spingere per arrivare a Palestra e allontanare le sirene inglesi.
Nella stagione in prestito in Sardegna, con la maglia del Cagliari, Palestra ha collezionato 37 presenze con 1 gol e 4 assist, catturando l'occhio con le sue prestazioni e con la sua esplosività. Prove che gli sono valse la convocazione con la Nazionale maggiore dell'Italia, esordendo con gli Azzurri nella prima gara di qualificazione per il Mondiale contro l'Irlanda del Nord.
La concorrenza dalla Premier LeagueL'Inter non è infatti la sola sul giocatore e anche club come Manchester City, Newcastle e Arsenal tengono d'occhio il talento azzurro. Secondo il quotidiano inglese 'The Mag', i Magpies sarebbero particolarmente attivi, alla ricerca di rinforzi sulle fasce dopo le partenze di Trippier e Krafth. Tuttavia, almeno per il momento, Palestra non sarebbe del tutto convinto, anche per l'assenza del Newcastle dalle coppe europee nella prossima stagione.
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