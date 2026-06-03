Denzel Dumfries e il Real Madrid sono sempre più vicini. Quella che inizialmente sembrava soltanto una voce di mercato sta assumendo contorni sempre più concreti e, secondo le ultime indiscrezioni dell'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Inter era perfettamente al corrente della situazione già da diverse settimane. Il club nerazzurro avrebbe infatti ricevuto segnali molto chiari sull'interesse dei Blancos e sulla volontà del giocatore di valutare seriamente la possibilità di trasferirsi in Spagna.

Per Dumfries si tratterebbe probabilmente dell'ultima grande occasione della carriera per approdare in uno dei club più prestigiosi al mondo. Dopo anni da protagonista in maglia nerazzurra, l'esterno olandese sarebbe rimasto affascinato dalla prospettiva di vestire la maglia del Real Madrid e disputare un ruolo importante all'interno del nuovo progetto tecnico madrileno. Una situazione che l'Inter segue da tempo e che non avrebbe colto di sorpresa la dirigenza. Proprio per questo motivo il club avrebbe già iniziato a ragionare sulle possibili alternative per la fascia destra. La sensazione, infatti, è che la strada intrapresa possa portare a una conclusione già nelle prossime settimane, soprattutto considerando le condizioni economiche che regolano il contratto del giocatore.

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COMO, ITALIA - 12 APRILE: Denzel Dumfries dell'FC Internazionale riceve il premio di miglior giocatore della partita al termine dell'incontro di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 12 aprile 2026 a Como, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Il retroscena: perché Dumfries ha una clausola da soli 20 milioni?

La domanda che molti tifosi si stanno ponendo riguarda proprio la cifra della clausola rescissoria. Come è possibile che un giocatore del livello di Dumfries possa lasciare l 'Inter per appena 20 milioni di euro? La risposta affonda le radici nel settembre del 2024, quando il club e l'entourage dell'olandese trovarono un accordo per il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in quel momento il rischio concreto era che Dumfries. Per evitare questo scenario, l'Inter decise di accettare una clausola rescissoria particolarmente favorevole al giocatore pur di ottenere il prolungamento dell'accordo.

La clausola era stata strutturata in maniera progressiva: 25 milioni di euro nel primo anno di validità, 20 milioni nell'estate attuale e una cifra destinata a diminuire ulteriormente nelle stagioni successive. Una soluzione che all'epoca permise all'Inter di non perdere il giocatore gratuitamente e di poter contare ancora sulle sue prestazioni per almeno un'altra stagione. Paradossalmente, proprio quella clausola che aveva salvaguardato il club nel 2024 rischia oggi di favorire l'addio dell'olandese. Per una società come il Real Madrid, infatti, 20 milioni rappresentano una cifra assolutamente accessibile per un giocatore con l'esperienza e il rendimento garantiti da Dumfries.

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L'Inter si prepara a salutare uno dei suoi protagonisti

Nel corso delle ultime stagioni Dumfries è diventato uno degli uomini più importanti della rosa nerazzurra. Gol pesanti, assist decisivi e prestazioni di alto livello hanno contribuito a renderlo uno dei migliori interpreti del ruolo in. Proprio per questo motivo una sua eventuale partenza rappresenterebbe una perdita significativa dal punto di vista tecnico.

Allo stesso tempo, però, la dirigenza sembra aver accettato la possibilità di separarsi dal giocatore davanti alla prospettiva di una sua precisa volontà di trasferirsi al Real Madrid. L'Inter conosceva il rischio fin dal momento della firma del rinnovo e aveva scelto consapevolmente questa strada per evitare uno scenario ben peggiore: perderlo senza incassare nulla. Adesso il futuro sembra scritto. Dumfries è sempre più vicino al Real Madrid e il retroscena sulla clausola racconta come questa operazione non sia nata nelle ultime settimane, ma sia la conseguenza delle scelte compiute dall'Inter quasi due anni fa.

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