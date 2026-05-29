Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista rilasciata sul canale YouTube del noto giornalista Fabrizio Romano. Tanti i temi affrontati dal dirigente argentino, partendo da capitan Lautaro Martinez, vero e inossidabile simbolo del progetto nerazzurro: "Lo abbiamo notato per la prima volta in Argentina e con Ausilio siamo andati lì per chiuderlo. Quando prendi un giovane sudamericano non puoi pensare a quello che può darti nell'immediato, ma a ciò che potrà essere tra 4-5 anni. È andato anche oltre le nostre aspettative". Zanetti ha poi voluto ribadire l'immenso amore del Toro per i colori del club meneghino: "Ha grande senso di appartenenza, voglia di rimanere all'Inter, ha orgoglio nell'essere il capitano. Nel calcio di adesso non è facile trovare giocatori così: uno come lui per noi non ha prezzo".

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La consacrazione internazionale di Federico Dimarco

Un altro pilastro fondamentalescudettata è senza ombra di dubbio Federico. L'esterno mancino, cresciuto fin da bambino nel, è l'emblema delche scende fieramente in campo. Sulla definitivadel giocatore, il dirigente non ha usato mezzi termini per elogiarlo: "Oggi come oggi è tra i migliori al mondo, sì. Al di là degli assist e dei gol, ha dimostrato grande continuità in questi anni. Penso che per lui la stagione sia stata completa e per questo viene riconosciuto il suo lavoro". La vera e inesauribile forza di, secondo, risiede proprio nel suo viscerale: "Vederlo crescere con la maglia nerazzurra in dosso fa un enorme piacere. Quando lo vedi con la sua felicità, vedi in lui l'interista puro".

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Javier Zanetti, vicepresidente di FC Internazionale Milano, posa per una foto con i trofei Coppa Campioni d'Italia e Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il focus sui giovani: gli elogi a Esposito e Stankovic

🚨 Inter vice president Javier Zanetti: “To have Lautaro Martínez feels priceless. Ale Stanković to stay? He’s part of our family”.



“We believed in Cristian Chivu since day zero. Pio Esposito was untouchable last summer”.



🎥🇮🇹 https://t.co/whTQfqbmXp pic.twitter.com/R2Ahxi5vFX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Infine, l'attenzione si è spostata sui brillanti talenti del, un patrimonio assolutamente fondamentale per il club.ha speso parole al miele per Pio: "Siamo contenti di lui per quello che ha dimostrato. In Italia non è semplice far giocare i giovani, ma sapevamo che potesse darci questo. Ha grande umiltà e mi auguro che abbia un grande futuro". Una battuta conclusiva e carica di orgoglio è stata dedicata anche all'ottimodi maturazione di Aleksandar: "Aveva già fatto bene nel settore giovanile e ha dimostrato di essere pronto anche all'estero. Non è semplice andare via e dimostrare tutto il proprio valore in un altro calcio. Siamo davvero contenti che faccia parte della nostra famiglia".

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