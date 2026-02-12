Una delle sorprese di quest’anno è senza dubbio Aleksandar Stankovic, figlio d’arte di Dejan Stankovic , ex leggenda nerazzurra. Il figlio, attualmente al Club Brugge, autore fin qui di una stagione meravigliosa sia in campionato, ma...

Giammarco Probo 12 febbraio - 15:58

Una delle sorprese di quest'anno è senza dubbio Aleksandar Stankovic, figlio d'arte di Dejan Stankovic , ex leggenda nerazzurra. Il figlio, attualmente al Club Brugge, autore fin qui di una stagione meravigliosa sia in campionato, ma soprattutto in Champions League, ha rilasciato delle parole a Sky Sport, concedendo anche delle parole al suo Papà Dejan.

Le dichiarazioni di Papà Dejan al figlio Aleksandar Stankovic — Dejan Stankovic, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per complimentarsi con il figlio Aleksandar per la stagione strabiliante che sta avendo fin qui con la maglia del club belga.

I COMPLIMENTI DI DEJAN STANKOVIC -"Ciao Bestione! Hai fatto una partita incredibile, quasi perfetta. Devi continuare così, mi raccomando, non mollare, noi parliamo sempre, lo sai. Devi sempre guardare a quella, poi dove arrivi, arrivi. Ma comincio a preoccuparmi… Sei fortissimo veramente, io non ero cosi alla tua età, comincio a rosicare un pochettino".

LO SCHERZO E LA BATTUTA DI STANKOVIC - "Il più bel complimento che mi ha fatto il tuo mister è che sei un ragazzo spettacolare e molto umile, con le gambe per terra. Anche perché sai che se cominci a gasarti troppo la testa, io te la smonto in tre secondi, non ti conviene. Ti voglio bene tanto, sono fiero di te e dei tuoi fratelli. Siete la mia anima e il mio cuore. Continua così, Bestione!".

Il ragazzo serbo è decisamente uno dei gioielli e prodotto del vivaio dell'Inter. Infatti, la dirigenza nerazzurra si sta già muovendo per il prossimo anno, avendo una il diritto di recompra sul giocatore attorno ai 23 milioni di euro. Lo stesso centrocampista, talento del Brugge, ha confermato che il suo sogno sarebbe quello di vestire la maglia nerazzurra dell'Inter, proprio come il papà leggenda e vincitore di tantissimi trofei con la maglia del Biscione ed eroe del Triplete del 2010 con Mourinho in panchina.