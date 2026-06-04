In casa Juventus, Andrea Cambiaso rimane uno dei nomi caldi in uscita. Dopo l'addio di Dusan Vlahovic, anche l'esterno azzurro potrebbe lasciare Torino. Nelle ultime ore, anche il Barcellona si sarebbe mosso per ingaggiare l'ex Bologna. Con il club blaugrana salgono dunque a tre le pretendenti per il numero 27 bianconero, dopo Como e Chelsea. La situazione.

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Juventus, sondaggio del Barcellona per Cambiaso: il prezzo dei bianconeri

Il mercato in uscita in casacontinua. Dopo Dusan Vlahovic anche ad Andrea Cambiaso potrebbe toccare la stessa sorte. Dopo Chelsea e Como, sull'esterno azzurro è piombato nelle ultime ore anche il. Per il momento non ci sarebbe stato alcun contatto tra il club blaugrana e i bianconeri ma la squadra di Hansista osservando l'esterno azzurro con grande attenzione.

La dirigenza juventina non considera il giocatore incedibile e, davanti a un’offerta ritenuta congrua, potrebbe prendere in considerazione una sua cessione. L'ex Bologna ha il contratto in scadenza nel 2029 e il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro. All'Allianz Stadium dal 2023, in questa stagione Cambiaso ha totalizzato 47 presenze e 3 reti.

Andrea Cambiaso, c'è mezza Europa sull'esterno bianconero

Come riportato, il Barcellona è solo l'ultima squadra che si è unita alla corsa per Andrea Cambiaso. Oltre al club blaugrana, infatti, anche ilè molto interessata al numero 27 bianconero ma al momento la pista inglese non trova solide conferme. L'eventuale acquisto dell'ex Genoa e Bologna è tutto legato alla situazione di Marc Cucurella, anche lui seguito da diverse big europee.

TORINO, ITALIA - 8 NOVEMBRE: Andrea Cambiaso della Juventus e Kristjan Asllani del Torino inseguono il pallone durante la partita di Serie A tra Juventus FC e Torino FC allo Juventus Stadium l'8 novembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Altra squadra in corsa per Cambiaso è il Como. Reduce dall'incredibile qualificazione alla prossima Champions League e data soprattutto l'alta percentuale di stranieri nella rosa lariana, il classe 2000 può risultare un profilo gradito nella costruzione dell'organico europeo. Ma anche in questo non c'è stato ancora alcun contatto. Ipotesi clamorosa può essere l'Inter che potrebbe lavorare con i bianconeri ad un possibile scambio che includerebbe la cessione di Carlos Augusto all'ombra della Mole.

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