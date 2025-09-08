Israele-Italia, Cambiaso: “Eravamo fragili. Gattuso ci trasferisce energia”

Israele-Italia, le parole di Cambiaso

"Questa è la partita più strana che io abbia mai giocato. L'abbiamo portata a casa e va bene così. Sicuramente abbiamo subito troppi gol. La sensazione è che eravamo molto fragili, ogni volta che venivano dalle nostre parti, percepivamo che ci fosse pericolo. Anche l'atmosfera che avvolgeva questa partita, non ha contribuito bene. Gattuso ci trasferisce grande energia, ci troviamo molto bene con lui. Con Estonia ed Israele al ritorno cercheremo di vincerle entrambe".