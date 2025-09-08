derbyderbyderby calcio italiano Israele-Italia, Cambiaso: “Eravamo fragili. Gattuso ci trasferisce energia”

Il post partita

Israele-Italia, Cambiaso: “Eravamo fragili. Gattuso ci trasferisce energia”

Israele-Italia, Cambiaso: “Eravamo fragili. Gattuso ci trasferisce energia” - immagine 1
Israele-Italia finisce 4-5: festival del gol in Ungheria. Ai microfoni della Rai, nel post gara, parla Andrea Cambiaso, esterno della Juventus che, con quella di stasera, colleziona la quindicesima presenza con la maglia dell'Italia
Michele Bellame
Michele Bellame Redattore 

Partita infinita Israele-Italia. Valida per le qualificazioni mondiali. A partita in corso, gioca anche Andrea Cambiaso.

Alla fine del primo tempo, si va negli spogliatoi sull'1-1. Poi, di tutto. 2-1 Israele, pareggio di Kean dopo un'istante. Vantaggio, Politano: 3-2; entra Raspadori e segna: 4-2. Poi, Bastoni fa autorete, 4-3. Israele segna su schema da calcio piazzato, 4-4. Palla al centro, palla a Tonali largo a sinistra: cross radente, che finisce in rete. 5-4. Sette minuti di recupero, all'ultimo Israele sfiora la quinta rete.

Al termine del match, parla Andrea Cambiaso ai microfoni della Rai. Questa, per l'esterno della Juventus, è la quindicesima presenza con la maglia della nazionale.

Israele-Italia, le parole di Cambiaso

Israele-Italia
Andrea Cambiaso dell'Italia compete per il pallone con Manor Solomon dell'Israele durante la partita della Lega A Gruppo A2 della UEFA Nations League 2024/25 tra Israele e Italia al Bozsik Stadion il 9 settembre 2024 a Budapest, Ungheria. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)
—  

"Questa è la partita più strana che io abbia mai giocato. L'abbiamo portata a casa e va bene così. Sicuramente abbiamo subito troppi gol. La sensazione è che eravamo molto fragili, ogni volta che venivano dalle nostre parti, percepivamo che ci fosse pericolo. Anche l'atmosfera che avvolgeva questa partita, non ha contribuito bene. Gattuso ci trasferisce grande energia, ci troviamo molto bene con lui. Con Estonia ed Israele al ritorno cercheremo di vincerle entrambe".

La partita di stasera, vinta dall'Italia, fa balzare gli azzurri al secondo posto in classifica nel girone di qualificazione per i mondiali americani 2026.

Leggi anche
Israele-Italia, Kean: “Ci crediamo: abbiamo un ottimo mister”
Israele-Italia, Politano: “Partita follissima, l’importante è la vittoria”

© RIPRODUZIONE RISERVATA