Partita infinita Israele-Italia. Valida per le qualificazioni mondiali. A partita in corso, gioca anche Andrea Cambiaso.
Il post partita
Israele-Italia, Cambiaso: “Eravamo fragili. Gattuso ci trasferisce energia”
Alla fine del primo tempo, si va negli spogliatoi sull'1-1. Poi, di tutto. 2-1 Israele, pareggio di Kean dopo un'istante. Vantaggio, Politano: 3-2; entra Raspadori e segna: 4-2. Poi, Bastoni fa autorete, 4-3. Israele segna su schema da calcio piazzato, 4-4. Palla al centro, palla a Tonali largo a sinistra: cross radente, che finisce in rete. 5-4. Sette minuti di recupero, all'ultimo Israele sfiora la quinta rete.
Al termine del match, parla Andrea Cambiaso ai microfoni della Rai. Questa, per l'esterno della Juventus, è la quindicesima presenza con la maglia della nazionale.
Israele-Italia, le parole di Cambiaso
"Questa è la partita più strana che io abbia mai giocato. L'abbiamo portata a casa e va bene così. Sicuramente abbiamo subito troppi gol. La sensazione è che eravamo molto fragili, ogni volta che venivano dalle nostre parti, percepivamo che ci fosse pericolo. Anche l'atmosfera che avvolgeva questa partita, non ha contribuito bene. Gattuso ci trasferisce grande energia, ci troviamo molto bene con lui. Con Estonia ed Israele al ritorno cercheremo di vincerle entrambe".
La partita di stasera, vinta dall'Italia, fa balzare gli azzurri al secondo posto in classifica nel girone di qualificazione per i mondiali americani 2026.
