Israele-Italia, Gattuso: “Troppi gol ma tanto cuore: mi tengo la vittoria”

Israele-Italia, le parole di Gattuso

"C'era da morire stasera. Ci hanno sorpreso, venivano su tutti i nostri riferimenti. Però, in attacco, li mettevamo in difficoltà. Fisicamente non c'era brillantezza, e ci sta. Ci teniamo la vittoria, però siamo dei pazzi, perché abbiamo preso dei gol assurdi. Dobbiamo migliorare, siamo troppo fragili, concediamo gol troppo facilmente e questo è un problema mio. Tante squadre vanno sui riferimenti e se vogliamo giocare di reparto, dobbiamo migliorare". Gattuso visibilmente affaticato ma contento, sottolinea come si sia gettato il cuore oltre la fatica fisica.