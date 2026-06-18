Dopo l'ultimo incontro tra Inter e Atalanta il difensore Marco Palestra è sempre più vicino ad indossare la maglia dei Campioni d'Italia.
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Marco Palestra è al centro della sessione estiva di calciomercato, dopo una stagione che l'ha visto protagonista con la maglia del Cagliari con cui ha raggiunto una meritata salvezza fornendo prestazioni di altissimo livello, giocando sia di destro che di sinistro con grande controllo e intelligenza tattica. Grazie alle sue prestazioni è stato anche convocato dalla Nazionale con cui ha giocato 2 partite, oltre ad essere riuscito a conquistare il premio di Miglior Difensore della Serie A 2025-2026. Infatti nell'ultima stagione il terzino dell'Atalanta ha collezionato 37 presenze, segnando 1 gol e fornendo 4 assist ai compagni confermandosi uno dei talenti più interessanti in circolazione.
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Le ultime notizie sull'operazione Palestra-InterCome riportato da Sky Sport e Gianluca Di Marzio, l'incontro avvenuto nelle ultime ore ha permesso ai due club di gettare basi solide e concrete, avvicinando il promettente esterno classe 2005 alla formazione guidata da Cristian Chivu. La società milanese ha deciso di rompere gli indugi formulando una nuova offerta che accorcia sensibilmente le distanze con le pretese economiche dei bergamaschi, che storicamente i giocatori non li regala e rimane ferma sulla richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino del giovane talento italiano.
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Marco Palestra è fortemente voluto dalla società interista anche per l'ormai sicura partenza di Denzel Dumfries, dopo che il Real Madrid di José Mourinho ha pagato la clausola da 20 milioni per assicurarsi le prestazioni dell'olandese. Sul difensore italiano c'erano gli occhi di alcuni club della Premier League, ma con quest'ultima offerta la fumata bianca che porterà Palestra all'Inter è sempre più vicina.
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