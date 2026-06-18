Marco Palestra è al centro della sessione estiva di calciomercato, dopo una stagione che l'ha visto protagonista con la maglia del Cagliari con cui ha raggiunto una meritata salvezza fornendo prestazioni di altissimo livello, giocando sia di destro che di sinistro con grande controllo e intelligenza tattica. Grazie alle sue prestazioni è stato anche convocato dalla Nazionale con cui ha giocato 2 partite, oltre ad essere riuscito a conquistare il premio di Miglior Difensore della Serie A 2025-2026. Infatti nell'ultima stagione il terzino dell'Atalanta ha collezionato 37 presenze, segnando 1 gol e fornendo 4 assist ai compagni confermandosi uno dei talenti più interessanti in circolazione.

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Le ultime notizie sull'operazione Palestra-Inter

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Come riportato da, l'incontro avvenuto nelle ultime ore ha permesso ai due club di gettare basi solide e concrete, avvicinando il promettente esterno classe 2005 alla formazione guidata da. La società milanese ha deciso di rompere gli indugi formulando una nuova offerta che accorcia sensibilmente le distanze con le pretese economiche dei bergamaschi, che storicamente i giocatori non li regala e rimane ferma sulla richiesta diper il cartellino del giovane talento italiano.I dettagli finali su cui Atalanta e Inter stanno ancora discutendo riguardano lache i nerazzurri dovranno garantire alla Dea. Quando due club avranno trovato l'intesa su questi punti, l

PISA, ITALIA - 15 MARZO: Marco Palestra del Cagliari Calcio in azione durante la partita di Serie A tra Pisa SC e Cagliari Calcio all'Arena Garibaldi il 15 marzo 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Marco Palestra è fortemente voluto dalla società interista anche per l'ormai sicura partenza di Denzel Dumfries, dopo che il Real Madrid di José Mourinho ha pagato la clausola da 20 milioni per assicurarsi le prestazioni dell'olandese. Sul difensore italiano c'erano gli occhi di alcuni club della Premier League, ma con quest'ultima offerta la fumata bianca che porterà Palestra all'Inter è sempre più vicina.

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