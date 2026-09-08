La stagione 2025/2026 è ormai terminata da alcuni mesi ed è tempo di assegnare i vari premi individuali, tra cui quello per colui che vincerà il Trofeo Kopa, ovvero il premio come miglior giovane dell'anno. Negli ultimi minuti, infatti, sulla pagina Instagram del Pallone d'Oro sono stati annunciati i nomi dei dieci calciatori che si contenderanno questo premio, che verrà assegnato ad uno dei giocatori che ha sotto i 21 anni di età. Ancora una volta, in lizza c'è il vincitore delle ultime due edizioni del riconoscimento individuale mentre un solo candidato rappresenta la Serie A.

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I candidati per il premio di Trofeo Kopa 2026

Dieci giovani calciatori si contenderanno il riconoscimento individuale. Il noto quotidiano France Football ha istituito questo premio neled il primo ad averlo vinto è stato. Dopo di lui è toccato a, il quale vestiva la maglia dellaquando ha ricevuto il premio. Causa Covid-19, nelnessuno ha vinto mentre l'anno dopo e nelilha collezionato un back-to-back conprima epoi.

Nel 2023 ha vinto Jude Bellingham e, nelle ultime due edizioni, il vincitore è stato Lamine Yamal. Tra l'altro, il detentore del trofeo è anche in lizza per vincere quest'anno ed è è anche il favorito avendo vissuto una grande annata col Barcellona dato che ha vinto la Liga e con la Spagna grazie alla vittoria del Mondiale.

Barcellona, Spagna - 3 novembre 2026: Lamine Yamal del Barcellona ringrazia i tifosi mentre mostra il Trofeo Kopa 2024 prima della partita de La Liga EA Sports tra Barcellona ed Espanyol all'Estadi Olimpic Lluis Companys. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Oltre al già menzionato numero 10 del Barça, gli altri candidati sono: