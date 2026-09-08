Il numero 10 del Barcellona resta il grande favorito per la vittoria finale che, tra l'altro, potrebbe essere la terza di fila
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La stagione 2025/2026 è ormai terminata da alcuni mesi ed è tempo di assegnare i vari premi individuali, tra cui quello per colui che vincerà il Trofeo Kopa, ovvero il premio come miglior giovane dell'anno. Negli ultimi minuti, infatti, sulla pagina Instagram del Pallone d'Oro sono stati annunciati i nomi dei dieci calciatori che si contenderanno questo premio, che verrà assegnato ad uno dei giocatori che ha sotto i 21 anni di età. Ancora una volta, in lizza c'è il vincitore delle ultime due edizioni del riconoscimento individuale mentre un solo candidato rappresenta la Serie A.
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I candidati per il premio di Trofeo Kopa 2026Dieci giovani calciatori si contenderanno il riconoscimento individuale. Il noto quotidiano France Football ha istituito questo premio nel 2018 ed il primo ad averlo vinto è stato Kylian Mbappé. Dopo di lui è toccato a Matthijs de Ligt, il quale vestiva la maglia della Juventus quando ha ricevuto il premio. Causa Covid-19, nel 2020 nessuno ha vinto mentre l'anno dopo e nel 2022 il Barcellona ha collezionato un back-to-back con Pedri prima e Gavi poi.
Nel 2023 ha vinto Jude Bellingham e, nelle ultime due edizioni, il vincitore è stato Lamine Yamal. Tra l'altro, il detentore del trofeo è anche in lizza per vincere quest'anno ed è è anche il favorito avendo vissuto una grande annata col Barcellona dato che ha vinto la Liga e con la Spagna grazie alla vittoria del Mondiale.
Oltre al già menzionato numero 10 del Barça, gli altri candidati sono:
- Kerim Alajbegovic, unico della Serie A dato che veste la maglia della Juve. Si è fatto conoscere grazie alle sue prestazioni con la Nazionale Bosniaca ed i bianconeri, in estate, l'hanno portato in Italia;
- Ayyoub Bouaddi, talentuoso centrocampista marocchino che il Manchester City ha acquistato dal Lille per circa 100 milioni di euro. Il ragazzo ha mostrato il suo talento in Ligue 1 ed al Mondiale;
- Pau Cubarsi, compagno di squadra e di Nazionale di Yamal con cui ha i titoli citati in precedenza. A soli 19 anni, è già tra i difensori centrali migliori al mondo;
- Yan Diomandé, attaccante ivoriano nato nel 2006 che, grazie alle sue prestazioni col Lipsia e la Nazionale, ha convinto il Real Madrid a spendere per lui ben 140 milioni di euro bonus compresi;
- Lennart Karl, tedesco classe 2008 del Bayern Monaco con cui, la scorsa stagione, ha vinto Bundesliga e DFB-Pokal;
- Eli Junior Kroupi, giocatore francese che ha messo in mostra le sue qualità col Bournemouth segnando 13 gol in Premier League;
- Johan Manzambi, centrocampista svizzero che si è fatto conoscere con la maglia del Friburgo vincendo anche il premio come miglior rivelazione dell'ultima Europa League. Quest'estate, l'Aston Villa ha speso 44 milioni di euro per lui;
- Ibrahim Maza, attaccante classe 2005 del Bayer Leverkusen e dell'Algeria. Nella scorsa annata, tra campionato e coppe, ha collezionato 5 gol e 6 assist;
- Warren Zaire-Emery, centrocampista francese del Paris Saint-Germain con cui, a soli 20 anni, ha già vinto 14 titoli in quattro annate tra cui spiccano quattro Ligue 1 di fila e due Champions League.
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