Albert Gudmundsson non poteva immaginare certo un debutto migliore di questo con la maglia della Lazio. Entrato in campo all'80' al posto di Frattesi (autore del gol del pareggio) l'islandese ha realizzato il gol del decisivo 2-1 all'88' regalando così alla squadra di Gennaro Gattuso altri tre preziosi punti, la terza vittoria di fila e la testa della classifica insieme a Roma e Inter. Ma non solo. Il gol realizzato ai friulani rappresenta anche uno storico traguardo per la Lazio.

La notte di Gudmundsson: l'islandese regala i tre punti e... la rete numero 4000 della Lazio in Serie A

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Era arrivato allasolo la scorsa settimana nelle ultime ore di calciomercato.lo hanno fortemente voluto e Albert Gudmundsson ha deciso di mettere immediatamente le cose in chiaro. Nella sfida di ieri sera contro, il classe '97 è entrato in campo all'80' al posto di, che poco prima aveva realizzato la rete del pareggio. L'impatto è stato semplicemente incredibile: muove velocemente il pallone, permettendo alla squadra di alzare il proprio baricentro. Il suo inserimento con gol è la logica conseguenza di una partita semplicemente perfetta. Nonostante i pochi minuti giocati.L'excelebra così nel migliore dei modi il suo debutto con la maglia biancoceleste regalando in un solo colpo i tre punti e la testa della classifica. Difficilmente il 29 enne, come tutti i tifosi della Lazio, si sarebbero aspettati un inizio del genere. Ma il gol realizzato all'Udinese rappresenta anche uno storico traguardo per il club capitolino:. Nella classifica perpetua, il club biancoceleste si trova al quinto posto per numeri di reti segnati nella storia del massimo campionato dietro a

UDINE, ITALIA - 7 SETTEMBRE: Albert Gudmundsson della Lazio segna il secondo gol della sua squadra superando il portiere dell'Udinese Maduka Okoye durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e SS Lazio allo Stadio Friuli, il 7 settembre 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

La vittoria di Udine, tornado al campo, dimostra anche quanto il mercato stia influendo sull'andamento della Lazio dato che le 4 reti realizzate in queste prime tre giornate portano la firma dei volti nuovi, ovvero di Frattesi (3 reti) e, appunto, Gudmundsson. Ovviamente siamo solo all'inizio ma l'impatto che Gattuso voleva c'è stato e se il buongiorno si vede al mattino...