La rete realizzata dall'islandese a Udine vale molto più di un gol: è il numero 4000 segnato dalla Lazio in Serie A
"In My Place" per omaggiare il proprio Comandante! La Lazio saluta Sarri con i Coldplay
Albert Gudmundsson non poteva immaginare certo un debutto migliore di questo con la maglia della Lazio. Entrato in campo all'80' al posto di Frattesi (autore del gol del pareggio) l'islandese ha realizzato il gol del decisivo 2-1 all'88' regalando così alla squadra di Gennaro Gattuso altri tre preziosi punti, la terza vittoria di fila e la testa della classifica insieme a Roma e Inter. Ma non solo. Il gol realizzato ai friulani rappresenta anche uno storico traguardo per la Lazio.
La notte di Gudmundsson: l'islandese regala i tre punti e... la rete numero 4000 della Lazio in Serie AEra arrivato alla Lazio solo la scorsa settimana nelle ultime ore di calciomercato. Lotito e Fabiani lo hanno fortemente voluto e Albert Gudmundsson ha deciso di mettere immediatamente le cose in chiaro. Nella sfida di ieri sera contro l'Udinese, il classe '97 è entrato in campo all'80' al posto di Frattesi, che poco prima aveva realizzato la rete del pareggio. L'impatto è stato semplicemente incredibile: muove velocemente il pallone, permettendo alla squadra di alzare il proprio baricentro. Il suo inserimento con gol è la logica conseguenza di una partita semplicemente perfetta. Nonostante i pochi minuti giocati.
Caricamento post Instagram...
La vittoria di Udine, tornado al campo, dimostra anche quanto il mercato stia influendo sull'andamento della Lazio dato che le 4 reti realizzate in queste prime tre giornate portano la firma dei volti nuovi, ovvero di Frattesi (3 reti) e, appunto, Gudmundsson. Ovviamente siamo solo all'inizio ma l'impatto che Gattuso voleva c'è stato e se il buongiorno si vede al mattino...
© RIPRODUZIONE RISERVATA