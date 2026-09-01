L'islandese si trasferirà nella capitale in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni: l'arrivo del giocatore è previsto in giornata
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La Lazio mette a segno un importante colpo di mercato. Come riportato da Fabrizio Romano, il club capitolino ha trovato con la Fiorentina l'accordo totale per l'acquisto di Albert Gudmundsson. In mattinata era stata trovata l'intesa con il giocatore e ora per chiudere definitivamente la trattativa manca solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore. L'islandese si trasferirà in maglia biancoceleste in prestito con diritto di riscatto.
Lazio, tutto fatto per Albert Gudmundsson: accordo totale con la FiorentinaA poche ore dalla fine del mercato la Lazio mette a segno il sesto colpo della sessione. Nelle ultime ore, infatti, il club biancoceleste ha trovato l'accordo per Albert Gudmundsson. Come riporta Fabrizio Romano, la trattativa con la Fiorentina si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. L'esterno è atteso a Roma questo pomeriggio dove metterà la firma sul contratto. Gudmundsson si accinge, dunque, a diventare il primo giocatore islandese della storia della Lazio.
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Nel gennaio 2022, il classe '97 vola in Serie A per vestire la maglia del Genoa. Dopo un inizio difficile, culminato con la retrocessione in Serie B, l'islandese risulta uno dei giocatori determinanti per l'immediato ritorno del Grifone nella massima serie dove, nell'annata 2023-24, realizza 16 reti in37 presenze stagionali. Il suo migliore bottino in carriera. Nell'agosto del 2024 si trasferisce alla Fiorentina.
Dopo una serie di infortuni, e una vicenda giudiziaria, il classe '97 debutta il 22 settembre proprio contro la Lazio dove è protagonista di una doppietta che ribalta l'iniziale vantaggio dei capitolini. La sua esperienza al Franchi si chiude dopo 78 presenze e 18 reti, l'ultima delle quali realizzata lo scorso 15 agosto in Coppa Italia contro il Benevento.
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