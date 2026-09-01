La Lazio mette a segno un importante colpo di mercato. Come riportato da Fabrizio Romano, il club capitolino ha trovato con la Fiorentina l'accordo totale per l'acquisto di Albert Gudmundsson. In mattinata era stata trovata l'intesa con il giocatore e ora per chiudere definitivamente la trattativa manca solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore. L'islandese si trasferirà in maglia biancoceleste in prestito con diritto di riscatto.

Lazio, tutto fatto per Albert Gudmundsson: accordo totale con la Fiorentina

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A poche ore dalla fine del mercato lamette a segno il sesto colpo della sessione. Nelle ultime ore, infatti, il club biancoceleste ha trovato l'accordo per Albert Gudmundsson . Come riporta Fabrizio, la trattativa con lasi è chiusa sulla base di un. L'esterno è atteso a Roma questo pomeriggio dove metterà la firma sul contratto. Gudmundsson si accinge, dunque, a diventare il primo giocatore islandese della storia della Lazio.Cresciuto nelle giovanili del KR, Gudmundosson ha fatto il suo primo salto di qualità nel 2018 quando è volato in Olanda per vestire la maglia del. L'avventura con i biancorossi, però, non fu memorabile: appena 1 rete in 12 presenze. Nell'estate dello stesso anno viene ceduto all'per 1,8 milioni di euro dove inizia ad accumulare minutaggio e reti, soprattutto nella stagione 2020-21 dove mette a segno 11 reti in 35 presenze.

Nel gennaio 2022, il classe '97 vola in Serie A per vestire la maglia del Genoa. Dopo un inizio difficile, culminato con la retrocessione in Serie B, l'islandese risulta uno dei giocatori determinanti per l'immediato ritorno del Grifone nella massima serie dove, nell'annata 2023-24, realizza 16 reti in37 presenze stagionali. Il suo migliore bottino in carriera. Nell'agosto del 2024 si trasferisce alla Fiorentina.

Albert Gudmundsson durante la sua partita di esordio con la maglia della Fiorentina, contro la Lazio, nel 2024 (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Dopo una serie di infortuni, e una vicenda giudiziaria, il classe '97 debutta il 22 settembre proprio contro la Lazio dove è protagonista di una doppietta che ribalta l'iniziale vantaggio dei capitolini. La sua esperienza al Franchi si chiude dopo 78 presenze e 18 reti, l'ultima delle quali realizzata lo scorso 15 agosto in Coppa Italia contro il Benevento.