Con la conclusione della stagione 2025/2026 è il momento di assegnare i premi individuali tra cui figura anche il Pallone d'Oro Femminile. Da diversi anni, infatti, viene premiata anche la miglior calciatrice della stagione. Ci sono trenta calciatrici che si contendono il titolo e, tra loro, non ci sono italiane. Tuttavia, c'è una sola rappresentanza della nostra Serie A.

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Le candidate al Pallone d'Oro Femminile 2026

Dal, il noto France Football assegna il più famoso riconoscimento individuale nel mondo del calcio anche alle calciatrici. La prima vincitrice è stata la norvegesementre l'anno dopo è stato il turno della statunitense

Dopo la non assegnazione del 2020 a causa della pandemia, dal 2021 fino allo scorso anno ha sempre trionfato il Barcellona: due volte con Alexia Putellas e ben tre grazie ad Aitana Bonmati. Per quest'anno, il premio avrà una nuova vincitrice dato che la detentrice non è tra le trenta candidate per la vittoria finale.

Malaga, Spagna - 24 ottobre 2025: Aitana Bonmati della Spagna in posa per una foto dopo aver ricevuto il Pallone d'Oro Femminile prima dell'andata della semifinale della UEFA Women's Nations League tra Spagna e Svezia allo Stadio La Rosaleda. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Ecco, quindi, le calciatrici che si contenderanno il premio: