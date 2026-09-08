Ecco le 30 calciatrici che si contenderanno l'ambito riconoscimento individuale
Barcellona femminile, il gol di Mapi Leon direttamente dalla bandierina
Con la conclusione della stagione 2025/2026 è il momento di assegnare i premi individuali tra cui figura anche il Pallone d'Oro Femminile. Da diversi anni, infatti, viene premiata anche la miglior calciatrice della stagione. Ci sono trenta calciatrici che si contendono il titolo e, tra loro, non ci sono italiane. Tuttavia, c'è una sola rappresentanza della nostra Serie A.
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Le candidate al Pallone d'Oro Femminile 2026Dal 2018, il noto France Football assegna il più famoso riconoscimento individuale nel mondo del calcio anche alle calciatrici. La prima vincitrice è stata la norvegese Ada Hegerberg mentre l'anno dopo è stato il turno della statunitense Megan Rapinoe.
Dopo la non assegnazione del 2020 a causa della pandemia, dal 2021 fino allo scorso anno ha sempre trionfato il Barcellona: due volte con Alexia Putellas e ben tre grazie ad Aitana Bonmati. Per quest'anno, il premio avrà una nuova vincitrice dato che la detentrice non è tra le trenta candidate per la vittoria finale.
Ecco, quindi, le calciatrici che si contenderanno il premio:
- Selma Bacha, difensore francese dell'Olympique Lyoness;
- Barbra Banda, attaccante dello Zambia che gioca negli Stati Uniti con l'Orlando Pride;
- Klara Buhl, tedesca che veste la maglia del Bayern Monaco che gioca in attacco;
- Esmee Brugts, calciatrice olandese del Barcellona che gioca a sinistra della difesa;
- Mariona Caldentey, spagnola dell'Arsenal che ricopre il ruolo di centrocampista;
- Scarlett Camberos, attaccante messicana del Club America;
- Kerstin Casparij, olandese del Manchester City che gioca in difesa;
- Temwa Chawinga, attaccante del Malawi che vesta la maglia delle Kansas City Current;
- Cata Coll, giocatrice del Barcellona che gioca in porta;
- Melchie Dumonray, centrocampista dell'OL;
- Caroline Graham Hansen, attaccante del Barça e della Norvegia;
- Alex Greenwood, difensore del Manchester City;
- Patri Guijarro, centrocampista del Barcellona;
- Pernille Harder, attaccante del Bayern e della Danimarca;
- Yui Hasewaga, centrocampista giapponese delle Citizens;
- Rose Lavelle, statunitense del Gotham FC che gioca a centrocampo;
- Mapi Leon, difensore prima del Barça ed ora delle London City Lionesses;
- Lorena, brasiliana e portiere di Kansas City;
- Melvine Malard, attaccante francese prima di Manchester United ed ora Chelsea;
- Manaka Matsukubo, centrocampista nipponica prima di North Carolina Courage ed ora Chelsea;
- Vivianne Miedema, attaccante olandese del Man. City;
- Ewa Pajor, polacca ed attaccante delle Blaugrana;
- Claudia Pina, attaccante Blaugrana;
- Alexia Putellas, centrocampista prima del Barça ed ora delle London City Lionesses;
- Wendie Renard, difensore dell'OL;
- Alessia Russo, attaccante inglese delle Gunners;
- Khadija Shaw, attaccante del Man. City e della Giamaica;
- Momoko Tanikawa, centrocampista del Bayern e del Giappone;
- Caroline Weir, centrocampista scozzese prima di Real Madrid ed ora dell'OL;
- Tessa Wullaert, attaccante belga ed unica candidata della Serie A. La scorsa stagione ha giocato con l'Inter ed ora è del Como.
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