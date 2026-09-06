Quattordici anni al Barcellona, trofei su trofei e tutto quello che una calciatrice può desiderare. Poi la scelta di cambiare. Alexia Putellas ha lasciato casa per cominciare una nuova vita a Londra, con una domanda in testa: capire se fosse ancora capace di reinventarsi. Il debutto con le London City Lionesses è stato il migliore possibile, con una vittoria contro il Manchester United davanti a uno stadio tutto esaurito. Un nuovo inizio, lontano dalle certezze di Barcellona e dalle abitudini costruite in una carriera intera. La catalana si è raccontata a Mundo Deportivo, parlando della nuova vita inglese, della città, delle compagne e anche del Pallone d’Oro. Un premio che potrebbe riportarla sul tetto del mondo, ma che Alexia vive con uno spirito diverso: se non dovesse vincerlo lei, spera che finisca nelle mani di una sua ex compagna del Barça.

Alexia Putellas cambia vita: Londra, una nuova sfida e un obiettivo preciso

è diventata il posto da cui ripartire. Dopo aver vinto tutto con il, Alexia aveva bisogno di qualcosa che non conosceva ancora. Una nuova sfida, nuove abitudini, un altro campionato e soprattutto la possibilità di scoprire una parte di sé che non aveva ancora conosciuto. “Volevo vedere se ero capace di reinventarmi”, ha raccontato. E per ora la risposta sembra essere sì. Il debutto con il London City è arrivato con una vittoria e con un’accoglienza speciale: stadio gremito, entusiasmo e la sensazione di aver iniziato nel modo migliore. Londra, poi, le sta già mostrando il suo lato preferito.

MAIORCA, SPAGNA - 5 GIUGNO: Alexia Putellas della Spagna osserva la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 tra Spagna e Inghilterra allo Stadio di Son Moix il 5 giugno 2026 a Maiorca, Spagna. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

I parchi, le passeggiate da sola, la musica dal vivo e quella possibilità di staccare dal calcio. Anche se non è sola: Mapi Leon, Lucia Corrales, Maria Perez e Jana le permettono di sentirsi un po’ a casa. E poi c’è il Pallone d’Oro. Alexia è tra le candidate e potrebbe puntare al terzo trionfo. Ma non sembra ossessionata dal premio. Se non dovesse vincerlo lei, infatti, avrebbe già una preferenza: una sua ex compagna del Barça. Perché il legame con Barcellona, nonostante tutto, non si è mai spezzato davvero.