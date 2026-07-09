Alexia Putellas riparte dall'Inghilterra. La calciatrice due volte Pallone d'Oro ha firmato un contratto triennale con la squadra del London City Lionesses. La campionessa arriva a parametro zero e lascia il Barcellona dopo ben quattordici anni.

London City are happy to announce the signing of two-time Ballon d'Or Féminin winner, Alexia Putellas 🩵



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Alexia Putellas saluta il Barcellona e firma con il London City Lionesses

500 presenze,, che la pongono, dieci campionati spagnoli, undici coppe della Regina,, sei supercoppe di Spagna. Questi sono i trofei che Alexia Putellas lascia in dote al Barcellona. Con la maglia blaugrana la campionessa spagnola ha vinto tutto, compresi benconsecutivi nel 2021 e nel 2022. Adesso è pronta per una nuova sfida e ha deciso di lasciare la Spagna, direzione Inghilterra. Il 26 maggio, infatti, aveva annunciato che non avrebbe rinnovato il suo contratto con il Barcellona. E, in seguito, ha accettato la corte del club londinese, squadra molto giovanema intenzionata a puntare in alto per il suo futuro.

Oggi il London City ha annunciato ufficialmente l'acquisto della 32enne. Il club appartiene al presidente Michele Kang e proprio Putellas ha sconfitto, in finale di Champions League, un altro club che appartiene a Kang: il Lione. La squadra londinese, in questa finestra di mercato, si è resa protagonista di una clamorosa campagna acquisti che ha portato a Londra diverse giocatrici di caratura internazionale. Sempre dal Barcellona, infatti, è arrivata Mapi León. Poi Kang ha comprato anche l’ex portiere dell’Inghilterra Mary Earps, l'attaccante Nicole Anyomi.

La società, quindi, punta in alto. E l'ultima giocatrice arrivata, la vera stella della rosa, si è detta pronta a dare il massimo: "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con il London City Lionesses. L'ambizione del club e il suo impegno nel crescere come società indipendente dedicata esclusivamente al calcio femminile rispecchiano profondamente i miei valori. Non vedo l'ora di dare il mio contributo in campo per competere per i trofei e, fuori dal campo, di contribuire alla crescita del calcio femminile insieme a Michele Kang".