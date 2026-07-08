Tra pochi giorni comincerà ufficialmente la stagione per il Barcellona. La squadra di Hansi Flick si ritroverà lunedì 13 luglio presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper di Sant Joan Despí per le consuete visite mediche e fisiche. Dopo due settimane di allenamento, i blaugrana saranno impegnati in una serie di amichevoli internazionali. Tra le tante partite in programma sembra in fase di definizione quella contro un club di Serie A. Ecco quale e quando sarà in programma.

Barcellona, i blaugrana volano al Friuli: triangolare con Nottingham Forest e Udinese

Il

Barcellona

ha quasi definito il programma di preparazione pre-campionato. La squadra di Hansi Flick, come accennato, lunedì 13 luglio inizierà la preparazione estiva al Centro Gamper, dove vi rimarrà per due settimane prima di dare il via ad una serie di amichevoli sia in Europa che all'estero. La prima di queste è in programma il prossimo 24 luglio contro la CE Europa, sempre presso la struttura di Sant Joan Despí.

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Una settimana dopo, i blaugrana voleranno in Inghilterra dove, dal 27 luglio al 2 agosto, si alleneranno presso il centro sportivo di St. George's Park. Il 31 luglio la squadra di Flick affronterà il Birmingham City allo St. Andrew's Stadium. La terza amichevole, invece, potrebbe giocarsi proprio in Italia. Come ha recentemente riportato Esport3, il club catalano sfiderà l'Udinese ad Udine il prossimo 8 agosto. Tuttavia, la sfida contro i friulani sarà inclusa in un triangolare nel quale prenderà parte anche il Nottingham Forest.

BARCELLONA, SPAGNA - 27 SETTEMBRE: Christian Obodo e Mark Van Bommel contendono il pallone durante la partita del Gruppo A di UEFA Champions League tra FC Barcelona e Udinese, disputata allo stadio Camp Nou il 27 settembre 2005 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Luis Bagu/Getty Images)

Oltre alla conferma di questo torneo triangolare, il Barça deve ancora definire altre amichevoli. Bisogna ricordare che il club catalano ha ricevuto offerte dal Marocco e dal Kenya (ancora da confermare), mentre un'altra amichevole dovrebbe svolgersi durante la tournée pre-campionato nuovamente in Inghilterra. Gli avversari più probabili sono Watford e Stoke City. Tutto questo senza dimenticare il Trofeo Joan Gamper in programma per il 19 agosto, con l'avversario ancora da definire.