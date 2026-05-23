Un quattro zero senza storia: è finita così la finale di Champions League Women tra Barcellona e Lione. Le ragazze in blaugrana hanno avuto ragione delle francesi con due doppiette - della polacca Pajor e della spagnola Paralluelo - all'Ullevaal Stadion di Oslo in Norvegia.

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La quarta Champions League per il Barca femminile

Succede tutto nel secondo tempo quando le ragazze disi scatenano e segnano quattro reti al Lione del tecnico spagnolo Giraldez.sono le mattatrici della serata con due doppiette personali che portano le blaugrana sul tetto d'Europa per la quarta volta nella loro storia. Il Lione si ferma, invece, ad otto vittorie nella prestigiosa competizione. Non è la prima volta che queste due squadre si incontrano in finale: nel 2024 il destino sorrise al Barca, mentre due anni prima furono le francesi a sollevare il trofeo.

Il Barca Women ha vinto la competizione e disputato una stupenda stagione, ma ha affrontato una serie di complicazioni dovute alla situazione finanziaria della società e dei vincoli finanziari sul mercato estivo.

Liga F, Copa de la Reina, Supercopa de España e infine Women's Champions League. Il Barça Femení completa un quadruple storico per la seconda volta battendo 4-0 il Lione in finale: doppiette per Ewa Pajor e Salma Paralluelo ⚽



Era già successo nel 2023/24 e il Barcellona resta… pic.twitter.com/tReqt74Vpi — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) May 23, 2026

Putellas è più vicina al Pallone d'Oro

Alexia Putellas , stella del Barca, ha disputato una stagione eccezionale e può vincere il terzo Pallone d'Oro della sua carriera. Con 27 gol e 21 assist in tutte le competizioni ha guidato la sua formazione alla finale della Champions League e alla vittoria della Liga, la Supercopa de España e la Copa de la Reina realizzando. C'è un dato che fa ben comprendere la incredibile stagione condotta da questo gruppo: hanno collezionato 41 vittorie in tutte le competizioni giocate, su 45 gare, e una sola sconfitta.

Putellas, dal canto suo, ha mostrato di essersi decisamente ripresa dalla sua passata annata complicata da un infortunio al legamento crociato anteriore subito alla vigilia di Euro 2022. Gli strascichi del problema, infatti, si sono trascinati per tutto il 2023 e per parte del 2024.

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