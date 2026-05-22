Tra le Nazionali che prenderanno parte al Mondiale 2026 figura anche la Norvegia. La selezione proveniente dall'Europa del Nord, infatti, ha staccato il pass per il massimo torneo intercontinentale avendo terminato la fase della qualificazione al primo posto del Girone I, quello in cui era presente anche l'Italia. Nelle ultime settimane, le partecipanti alla competizione che inizierà nel mese di giugno stanno annunciando i nomi dei calciatori convocati e, nella giornata di ieri, è stata la volta dei norvegesi guidati da Ståle Solbakken.

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I giocatori che la Norvegia porterà al Mondiale 2026

Per lanella sua storia, la Nazionale Norvegese prenderà parte ad un Mondiale. La prima risale all'edizione in Francia del, dove la selezione è stata eliminata aglidall'Italia che poi ha ottenuto la vittoria finale della competizione. La seconda, invece, risale ain occasione dell'edizione disputata sempre nel già menzionato Paese transalpino. Anche in quell'occasione, i Leoni hanno raggiunto gli ottavi di finale per poi esser eliminati, ancora una volta, dagli Azzurri. Nel Mondiale che avrà inizio il prossimo mese, i norvegesi sono nel Girone I ed affronteranno Francia ed

Oslo, Norvegia - 31 marzo 2026: Kristian Thorstvedt della Norvegia osserva prima dell'amichevole tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images)

La Norvegia vanta di diversi giocatori pieni di qualità e talento e, ovviamente, su tutti prevale il centravanti del Manchester City Erling Haaland. Poi possiamo menzionare anche Ødegaard dell'Arsenal, Sørloth dell'Atlético Madrid ed anche l'ex Milan Hauge. Nella giornata di ieri, la selezione europea ha annunciato i nomi dei calciatori che partiranno per giocare in Canada, Messico e Stati Uniti. Tra questi, ce ne sono ben cinque che rappresenteranno altrettante squadre che militano attualmente in Serie A.

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Portieri : Ørjan Håskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford), Sander Tagvik (Amburgo);

: Ørjan Håskjold Nyland (Siviglia), Egil Selvik (Watford), Sander Tagvik (Amburgo); Difensori : Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodø/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), Sondre Langås (Derby County), Torbjørn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Møller Wolfe (Wolverhampton), Leo Østigård (Genoa);

: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjorkan (Bodø/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), Sondre Langås (Derby County), Torbjørn Heggem (Bologna), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Møller Wolfe (Wolverhampton), Leo Østigård (Genoa); Centrocampisti : Thelonious Aasgaard (Glasgow Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Ødegaard (Arsenal);

: Thelonious Aasgaard (Glasgow Rangers), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Martin Ødegaard (Arsenal); Attaccanti: Erling Braut Haaland (Manchester City), Alexander Sørloth (Atlético Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace).

Di seguito, la lista dei giocatori che andranno al Mondiale:

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