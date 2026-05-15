Tra le 48 Nazionali che disputeranno il Mondiale 2026 che avrà inizio tra meno di un mese figura anche la Francia. La selezione europea, infatti, ha staccato il pass per la massima competizione intercontinentale avendo concluso al primo posto del proprio girone di qualificazione. In questi giorni stanno uscendo le liste delle convocazioni al torneo e la Francia ha annunciato ieri i giocatori scelti. Tra coloro presenti nella lista, ci sono tante stelle tra cui quattro giocatori della Serie A. Non mancano, ovviamente, le esclusioni importanti.

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Parigi, Francia - 13 novembre 2026: Kylian Mbappé della Francia osserva durante la partita per la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Francia ed Ucraina al Parc des Princes. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

I convocati della Francia per il Mondiale 2026

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Portieri : Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Stade Rennais), Robin Risser (Lens);

: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Stade Rennais), Robin Risser (Lens); Difensori : Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernandez (Psg), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Malo Gusto (Chelsea), Theo Hernandez (Al-Hilal), Jules Koundé (Barcellona), William Saliba (Arsenal);

: Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernandez (Psg), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Malo Gusto (Chelsea), Theo Hernandez (Al-Hilal), Jules Koundé (Barcellona), William Saliba (Arsenal); Centrocampisti : N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (Psg), Manu Koné (Roma), Aurélien Tchouameni (Real Madrid);

: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaire-Emery (Psg), Manu Koné (Roma), Aurélien Tchouameni (Real Madrid); Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Psg), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Psg), Désiré Doué (Psg), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).

La Nazionale Francese, il prossimo mese, giocherà ilMondiale della sua grande storia. Nella scorsa edizione, quella in Qatar di quattro anni fa, i Bleus hanno raggiunto la finale poi persa ai calci di rigore contro l'di Lionel Messi. Quest'anno, la Francia è tra le favorite per la vittoria dei Mondiali visti anche i giocatori scelti dache, molto probabilmente, lascerà l'incarico di commissario tecnico al termine della competizione. I francesi si trovano nelconed. Nella giornata di ieri, Les Coqs hanno annunciato i calciatori che andranno in Canada, Messico e Stati Uniti, tra i quali figurano anche quattro che giocano in Serie A.Di seguito, i 26 calciatori francesi che andranno al Mondiale:

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I tanti calciatori esclusi

Nonostante la Francia abbia calciatori di altissimo livello che andranno ai Mondiali, ce ne sono tanti altri che sono stati esclusi e dovranno guardare i loro connazionali da casa facendo il tifo per loro. Tra questi, possiamo citare gli altri due francesi presenti nella rosa del, ovvero il centrocampistae l'attaccante. In un'intervista di alcuni mesi fa, il primo dei due aveva anche dichiarato: "Per il ruolo in cui gioco adesso al Milan, mi sono giocato la possibilità di andare al Mondiale". Altri giocatori della Serie A non convocati da Deschamps sono gli juventini

Madrid, Spagna - 14 marzo 2026: Eduardo Camavinga del Real Madrid osserva durante la partita de LaLiga EA Sports tra Real Madrid ed Elche all'Estadio Santiago Bernabeu (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Ai quattro delusi di lusso, si uniscono diversi giocatori che militano in altri campionati. Tra questi, figura anche Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, gli attaccanti Florian Thauvin, Randal Kolo Muani e Kingsley Coman, il giovane Kroupi che ha disputato un'ottima stagione con la maglia del Bournemouth, l'ex centrocampista della Lazio oggi al Fenerbahçe Guendouzi ed anche il difensore dell'Inter in prestito all'Olympique Marsiglia Benjamin Pavard.

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