Tra le 48 Nazionali che hanno staccato il pass per il Mondiale 2026 figura anche il Giappone. La selezione asiatica, infatti, giocherà per l'ottava volta nella sua storia la massima competizione intercontinentale avendo ottenuto la qualificazione nel mese di marzo dello scorso anno. I Samurai Blu sono stati sorteggiati nel Girone F ed affronteranno Olanda, Svezia e Tunisia. In questi giorni, le varie Nazionali stanno annunciando le convocazioni per i Mondiali e poche ore fa è stato il turno del Giappone. Tra i giocatori scelti da commissario tecnico Hajime Moriyasu figura un solo rappresentante della Serie A e due vecchie conoscenze del campionato italiano.

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Yongin, Corea del Sud - 15 giugno 2025: Yuto Nagatomo #5 del Giappone festeggia per la vittoria dell'EAFF E-1 Men's Football Championship dopo la partita tra Corea del Sud e Giappone allo Stadio Yongin Mireu. (Foto di Koji Watanabe/Getty Images)

I convocati del Giappone del Mondiale 2026

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Tra tutte le Nazionali che hanno affrontato le qualificazioni per ottenere un posto alla massima competizione intercontinentale, il Giappone è stata lain assoluto se si escludonoche sono i Paesi ospitanti. La selezione asiatica, nel mese di marzo dello scorso anno, grazie al primo posto del suo girone ha staccato il pass per il Mondiale, torneo che giocherà per l'ottava volta nella sua storia. Nelle ultime ore ha avuto luogo l'annuncio dei calciatori giapponesi convocati tra i quali troviamo, portiere del. Tra l'altro, ci sono anche l'ex Intere l'ex Bologna

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Di seguito, la lista dei 26 giocatori scelti da Moriyasu:

Portieri : Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma);

: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma); Difensori : Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Kou Itakura (Ajax), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Hiroki Ito (Bayern Monaco), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Brema), Junnosuke Suzuki (Copenhagen);

: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truidense), Kou Itakura (Ajax), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Hiroki Ito (Bayern Monaco), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Brema), Junnosuke Suzuki (Copenhagen); Centrocampisti : Wataru Endo (Liverpool), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Yuito Suzuki (Friburgo);

: Wataru Endo (Liverpool), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz), Yuito Suzuki (Friburgo); Attaccanti: Junya Ito (Genk), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Francoforte), Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Reims), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Kento Shiogai (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truidense).

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