Diramati i convocati del Senegal per il Mondiale: spicca la clamorosa esclusione dell'attaccante laziale Boulaye Dia. Presente il talento del Como
Il Senegal porta in trionfo la Coppa d'Africa prima dell'amichevole con il Perù
Il Senegal ha diramato quest'oggi la lista dei calciatori convocati per il prossimo Mondiale, e non mancano le sorprese. Tra i nomi selezionati per la prestigiosa spedizione, spicca inevitabilmente una clamorosa decisione che riguarda molto da vicino la nostra Serie A e la Capitale. Boulaye Dia è stato clamorosamente escluso dall'elenco dei convocati, vedendo svanire in un istante il sogno di rappresentare la propria nazione nel torneo calcistico più importante in assoluto.
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Le stelle confermate e la lunga lista dei grandi assentiScorrendo la lista dei prescelti, non mancano ovviamente i senatori intoccabili che guideranno la squadra nel torneo. A blindare la difesa ci sarà la vecchia conoscenza del calcio italiano Kalidou Koulibaly, mentre il peso dell'attacco sarà tutto sulle spalle della stella assoluta Sadio Mané, e della stellina del Como Assane Diao. A far rumore, però, è soprattutto la lunghissima sezione dedicata agli esclusi. Insieme al centravanti biancoceleste, il commissario tecnico ha infatti deciso di tagliare in blocco una serie di assenti illustri. Non prenderanno parte al Mondiale profili di altissimo livello come Malang Sarr, Habib Diallo, Nampalys Mendy, Cheikh Sabaly e Abdou Diallo.
Il risvolto per la Lazio: l'esclusione diventa un "acquisto"Se per Boulaye Dia si tratta inevitabilmente di un colpo durissimo da digerire a livello personale e professionale, dalle parti di Formello questa mancata convocazione sta assumendo rapidamente i contorni di un inaspettato sospiro di sollievo. Guardando il bicchiere mezzo pieno, infatti, l'esclusione si trasforma in un vero e proprio assist di mercato per il club capitolino. Rimanendo a casa, il giocatore eviterà il logorio fisico, lo stress psicologico e il rischio infortuni sempre legati a una competizione così serrata e logorante. Dia potrà così godersi un periodo di meritato riposo, presentandosi fresco, carico e a completa disposizione della Lazio fin dai primissimi giorni di ritiro per preparare al meglio la nuova stagione.
🚨🇸🇳 OFFICIAL: Senegal World Cup squad has been released.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026
Some of the main players left out. ⛔️
❌ Malang Sarr
❌ Boulaye Dia
❌ Habib Diallo
❌ Nampalys Mendy
❌ Cheikh Sabaly
❌ Nobel Mendy
❌ Abdou Diallo pic.twitter.com/Ewq7mJVHer
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