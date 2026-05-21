Il Senegal ha diramato quest'oggi la lista dei calciatori convocati per il prossimo Mondiale, e non mancano le sorprese. Tra i nomi selezionati per la prestigiosa spedizione, spicca inevitabilmente una clamorosa decisione che riguarda molto da vicino la nostra Serie A e la Capitale. Boulaye Dia è stato clamorosamente escluso dall'elenco dei convocati, vedendo svanire in un istante il sogno di rappresentare la propria nazione nel torneo calcistico più importante in assoluto.

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Le stelle confermate e la lunga lista dei grandi assenti

Scorrendo la lista dei prescelti, non mancano ovviamente iintoccabili che guideranno la squadra nel torneo. A blindare la difesa ci sarà la vecchia conoscenza del calcio italiano Kalidou, mentre il peso dell'attacco sarà tutto sulle spalle della stella assoluta Sadio, e della stellina del Como Assane. A far rumore, però, è soprattutto la lunghissima sezione dedicata agli esclusi. Insieme al centravanti biancoceleste, il commissario tecnico ha infatti deciso di tagliare in blocco una serie di assenti illustri. Non prenderanno parte alprofili di altissimo livello come Malang, Habib, Nampalys, Cheikhe Abdou

ROMA, ITALIA - 4 MARZO: Boulaye Dia della SS Lazio festeggia il secondo gol durante la partita di Coppa Italia tra SS Lazio e Atalanta BC allo Stadio Olimpico il 4 marzo 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il risvolto per la Lazio: l'esclusione diventa un "acquisto"

🚨🇸🇳 OFFICIAL: Senegal World Cup squad has been released.



Some of the main players left out. ⛔️



❌ Malang Sarr

❌ Boulaye Dia

❌ Habib Diallo

❌ Nampalys Mendy

❌ Cheikh Sabaly

❌ Nobel Mendy

❌ Abdou Diallo pic.twitter.com/Ewq7mJVHer — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026

Se per Boulayesi tratta inevitabilmente di un colpo durissimo da digerire a livello personale e professionale, dalle parti diquesta mancata convocazione sta assumendo rapidamente i contorni di un inaspettato sospiro di sollievo. Guardando il bicchiere mezzo pieno, infatti, l'esclusione si trasforma in un vero e propriodi mercato per il club capitolino. Rimanendo a casa, il giocatore eviterà il, loe il rischio infortuni sempre legati a una competizione così serrata e logorante.potrà così godersi un periodo di meritato, presentandosi fresco, carico e a completa disposizione dellafin dai primissimi giorni di ritiro per preparare al meglio la nuova

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