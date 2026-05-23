Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha chiesto a TNT Sports di rendere la visione della finale di Champions League gratuita e non riservata solo agli abbonati. L'abbonamento era necessario anche per la finale di Europa League e quella di Conference.

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Il problema dell'abbonamento

"Sono rimasto rattristato nel constatare che, per la prima volta, TNT Sports ha deciso che la partita non sarà gratuita". Inizia con queste parole la lettera che il primo ministro inglese ha indirzzato all'emittente televisiva. Una settimana fa, infatti, TNT ha dichiarato che per poter vedere le tre finali delle Coppe europee sarebbe servito un abbonamento. Per la prima volta in Inghilterra la. La partita più importante della stagione europea è sempre stata trasmessa gratuitamente da ITV dal 1993, con l'eccezione di quella del 1994 che fu trasmessa dalla BBC. BT Sport si aggiudicò i diritti dal 2015 e continuò la trasmissione in chiaro.

Nel 2023, però, Warner Bros acquisì BT Sports e lo trasformò in TNT Sports. Le finali rimasero gratis, ma occorreva abbonarsi a Discovery+ per poterle vedere. Discovery+ è stato sostituito da HBO Max, che non offre un'opzione gratuita. I tifosi non avranno bisogno di un abbonamento completo a TNT Sports e potranno invece abbonarsi a HBO Max per un mese. L'abbonamento più economico parte da 4,99 sterline, anche se la maggior parte degli abbonati Sky ha già HBO Max incluso nel prezzo.

Data, però, l'importanza storica di questa finale (l'Arsenal è in finale per la prima volta e non ha mai vinto la competizione), il primo ministro, che è un tifoso Gunners, si è sentito in dovere di intervenire.

Sir Keir Starmer has called for next Saturday's Champions League final between Arsenal and PSG to be free-to-air ⚽ pic.twitter.com/SohT7eRHGD — Match of the Day (@BBCMOTD) May 23, 2026

La lettera di Starmer

Lo ha fatto inviando una lettera in cui "esorta fortemente a riconsiderare" la decisione di rendere la finale disponibile solo agli abbonati.

"La Champions League è la più grande competizione calcistica per club al mondo e significa molto per i tifosi di questo Paese. Credo fermamente che la finale di questa competizione debba rimanere gratuita, a prescindere dal fatto che l'Arsenal si sia qualificato o meno. Ovviamente, vorrei che il maggior numero possibile di tifosi potesse vedere la nostra squadra in questa finale storica. Tuttavia, la questione è più importante di questo. Si tratta di tifosi di tutte le squadre che si riuniscono nei salotti e nei pub di ogni angolo del Paese per guardare i migliori giocatori d'Europa. Dovremmo mettere i tifosi al primo posto". Come lui stesso ha ricordato, non è la prima volta che si interessa del calcio: ha infatti esortato la Fifa ad abbassare il costo dei biglietti per le partite del Mondiale.

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