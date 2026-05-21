Viktor Gyokeres si gode il momento più importante della sua carriera dopo una stagione straordinaria con l’Arsenal. L’attaccante svedese ha parlato ai canali ufficiali del club londinese dopo la conquista della Premier League, raccontando emozioni, pressioni e obiettivi futuri dopo il suo primo anno nel campionato inglese. “Vincere la Premier League al primo anno è stato speciale”, ha dichiarato Gyokeres. “È difficile descrivere questa sensazione perché abbiamo lavorato tantissimo per arrivare fino a qui”. Lo svedese ha poi aggiunto: “Ventuno gol? Sono qui per questo. Voglio aiutare la squadra, segnare e vincere trofei”.

L’ex Sporting ha parlato anche del suo adattamento alla Premier League, spiegando come il salto nel calcio inglese sia stato molto impegnativo soprattutto nei primi mesi. “La Premier è un campionato diverso da tutti gli altri”, ha spiegato l’attaccante. “I ritmi sono incredibili, ogni partita è difficile e devi essere sempre concentrato”. Nonostante questo, Gyokeres ha ammesso di essersi sentito subito a suo agio nel nuovo ambiente.

“I compagni mi hanno aiutato tanto fin dal primo giorno e questo ha fatto la differenza”, ha raccontato lo svedese, che nel corso della stagione è diventato uno dei simboli offensivi della squadra londinese. Nel corso dell’intervista Gyokeres ha anche parlato della pressione vissuta dopo il trasferimento all’Arsenal. “Quando arrivi in un club così importante sai che le aspettative sono altissime”, ha spiegato. “Ma io amo questo tipo di pressione. Voglio giocare le partite importanti e voglio essere decisivo”. Parole che confermano la personalità di un attaccante che in pochi mesi è riuscito a conquistare tifosi e ambiente grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 SETTEMBRE: Viktor Gyokeres dell'Arsenal esulta dopo aver segnato il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Premier League tra Arsenal e Nottingham Forest all'Emirates Stadium il 13 settembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Jacques Feeney/Fuorigioco/Fuorigioco tramite Getty Images)

Gyokeres si prende l’Arsenal tra gol e leadership

Oltre ai numeri, ciò che ha impressionato maggiormente in questa stagione è stata la capacità di Gyokeres di diventare rapidamente un punto di riferimento per tutta la squadra. Lo svedese non si è limitato soltanto ai gol, ma ha portato intensità, personalità e una mentalità vincente che all’Arsenal mancava da tempo. “Cerco sempre di aiutare la squadra in ogni modo possibile”, ha spiegato l’attaccante. “Ovviamente per un centravanti segnare è importante, ma”. Gyokeres ha poi parlato anche del rapporto con i tifosi londinesi: “Sentire questo affetto ogni volta che entro in campo è qualcosa di incredibile”.

Le sue caratteristiche hanno permesso all’Arsenal di fare un salto di qualità importante dal punto di vista offensivo. Movimento continuo, attacco della profondità e presenza fisica hanno trasformato lo svedese in uno degli attaccanti più completi della Premier League. “Sto ancora lavorando per migliorare”, ha raccontato Gyokeres. “Penso di poter crescere ancora molto sotto tanti aspetti”.

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Lo svedese guarda avanti: “Questo è solo l’inizio”

Nonostante il titolo conquistato e una stagione da protagonista assoluto, Gyokeres sembra avere già la mente proiettata verso il futuro. “Questo deve essere solo l’inizio”, ha dichiarato l’attaccante dell’Arsenal. “Quando vinci vuoi continuare a farlo ancora”. Una frase che racconta perfettamente la mentalità del centravanti svedese e le ambizioni della squadra londinese. Gyokeres ha poi concluso parlando degli obiettivi personali e collettivi per le prossime stagioni. “Voglio continuare a segnare tanto, ma soprattutto voglio”, ha spiegato. “Abbiamo una squadra fortissima e credo che possiamo fare qualcosa di ancora più grande”.

L’impressione è che l’Arsenal abbia trovato finalmente un attaccante capace di fare la differenza non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche sotto l’aspetto caratteriale. E dalle parole di Gyokeres emerge chiaramente una convinzione: dopo aver conquistato la Premier League al primo tentativo, lo svedese non ha alcuna intenzione di fermarsi.

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