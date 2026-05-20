Nella festa collettiva dell'Arsenal in seguito alla vittoria della Premier League 22 anni dopo l'ultima volta, anche il giovane talento di 16 anni Max Dowman celebra un record storico con la maglia dei Gunners: il giocatore diventa infatti il più giovane della storia della competizione a sollevare il trofeo.

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Le origini di un predestinato e il debutto ufficiale

Dopo un periodo nel settore giovanile del, Max Dowman entra nell'Accademia dell'nel 2015, iniziando con l'nel settembre 2023 a soli 13 anni. Mentre nel dicembre 2024, dopo essere diventato a 14 anni il più giovane a debuttare nella Premier League 2, ecco che arriva la prima promozione di, iniziando perciò ad allenarsi con la Prima Squadra all'età di appenaappena compiuti.

Il 23 agosto fa il suo esordio ufficiale in Premier League entrando a partita in corso contro il Leeds, all'età di 15 anni e 235 giorni, diventando il secondo giocatore più giovane nella storia della competizione dopo Ethan Nwaneri, il quale fece invece il suo debutto nel settembre del 2022 all'età di 15 anni e 181 giorni, sempre con la maglia dell'Arsenal. il 30 ottobre 2025 nel match di Carabao Cup arriva la prima presenza da titolare e nel novembre 2025, Dowman diventa anche il più giovane di sempre a debuttare in Champions League, a 15 anni e 308 giorni, nella vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga.

PRAGA, REPUBBLICA CECA - 4 NOVEMBRE 2025: Max Dowman (S) e Andre Annous (D) ringraziano i tifosi al termine della vittoria nel match di Champions League tra Slavia Praga e Arsenal all'Eden Arena. (Foto di Gabriel Kuchta/Getty Images)

Altro record: il primo gol in Premier League

contro l'Everton, il talento inglese spacca un altro record: raccoglie palla a centrocampo, salta due avversari e infila in porta ilcon la maglia dell'Arsenal di Arteta all'età di. È il marcatore più giovane della storia della Premier League.

LONDRA, INGHILTERRA - 14 MARZO 2026: Max Dowman celebra il suo primo gol nel match di Premier League tra Arsenal e Everton all'Emirates Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Campione d'Inghilterra a 16 anni

Con la vittoria per 1-0 contro il Burnley, all'Emirates scatta la festa e l'Arsenal vince il titolo davanti ai propri tifosi.diventa cosi ufficialmente il piùnella storia della Premier League, a, superando il precedente record siglato da, che conquistò il titolo con il Manchester City all'età di 17 anni e 350 giorni nel 2018.

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