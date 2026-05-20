Il sedicenne di Hale End riscrive la storia d'Inghilterra: è il giocatore più giovane della storia della Premier League a vincere il titolo
Il City pareggia, l'Arsenal è campione d'Inghilterra! Parte la festa dei Gunners
Nella festa collettiva dell'Arsenal in seguito alla vittoria della Premier League 22 anni dopo l'ultima volta, anche il giovane talento di 16 anni Max Dowman celebra un record storico con la maglia dei Gunners: il giocatore diventa infatti il più giovane della storia della competizione a sollevare il trofeo.
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Le origini di un predestinato e il debutto ufficialeDopo un periodo nel settore giovanile del Billericay Town, Max Dowman entra nell'Accademia dell'Arsenal nel 2015, iniziando con l'Under 18 nel settembre 2023 a soli 13 anni. Mentre nel dicembre 2024, dopo essere diventato a 14 anni il più giovane a debuttare nella Premier League 2, ecco che arriva la prima promozione di Mikel Arteta, iniziando perciò ad allenarsi con la Prima Squadra all'età di appena 15 anni appena compiuti.
Il 23 agosto fa il suo esordio ufficiale in Premier League entrando a partita in corso contro il Leeds, all'età di 15 anni e 235 giorni, diventando il secondo giocatore più giovane nella storia della competizione dopo Ethan Nwaneri, il quale fece invece il suo debutto nel settembre del 2022 all'età di 15 anni e 181 giorni, sempre con la maglia dell'Arsenal. il 30 ottobre 2025 nel match di Carabao Cup arriva la prima presenza da titolare e nel novembre 2025, Dowman diventa anche il più giovane di sempre a debuttare in Champions League, a 15 anni e 308 giorni, nella vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga.
Altro record: il primo gol in Premier LeagueIl 14 marzo 2026 contro l'Everton, il talento inglese spacca un altro record: raccoglie palla a centrocampo, salta due avversari e infila in porta il primo gol con la maglia dell'Arsenal di Arteta all'età di 16 anni e 73 giorni. È il marcatore più giovane della storia della Premier League.
Campione d'Inghilterra a 16 anniCon la vittoria per 1-0 contro il Burnley, all'Emirates scatta la festa e l'Arsenal vince il titolo davanti ai propri tifosi. Max Dowman diventa cosi ufficialmente il più giovane vincitore nella storia della Premier League, a 16 anni e 139 giorni, superando il precedente record siglato da Phil Foden, che conquistò il titolo con il Manchester City all'età di 17 anni e 350 giorni nel 2018.
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