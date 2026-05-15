Il numero uno di RedBird ha parlato di diversi argomenti

Jacopo del Monaco
SS Lazio v AC Milan - Serie A

Lazio, che trionfo contro il Milan! La gioia al fischio finale

Nel mondo Milan, nessuno è contento della situazione attuale compreso Gerry Cardinale. Il proprietario del club rossonero, infatti, nelle ultime ore ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera. L'imprenditore statunitense dalle origini italiane ha parlato dell'andamento della squadra di Allegri in questa stagione che sta per terminare e delle tante voci che circolano sul suo modo di operare. In seguito, ha dichiarato che ci sarà un'attenta valutazione dell'operato di tutti per poi concludere con un messaggio indirizzato ai tifosi del Milan.

Owner Gerry Cardinale Visit AC Milan

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