Nelle prossime settimane e, molto probabilmente, anche mesi, avranno luogo diversi cambiamenti tra le fila del Milan. A causa dei recenti e deludenti risultati sul campo e le divisioni interne, infatti, i rossoneri si apprestano a vivere un'altra estate in cui ci saranno diversi ingressi ma anche addii. Il primo di questi potrebbe riguardare Igli Tare, attuale direttore sportivo del Diavolo ingaggiato soltanto un anno fa. Per sostituirlo, i rossoneri avrebbero già individuato il sostituto e si tratta di Tony D'Amico, che ricopre lo stesso ruolo all'Atalanta.

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Riyadh, Arabia Saudita - 2 gennaio 2026: Luca Percassi, CEO dell'Atalanta (sx), Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta (terzo a sx), Giuseppe Marotta, CEO dell'Inter (quarto a sx) e Tony D’Amico, direttore sportivo dell'Atalanta (secondo da dx), in posa per una foto prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter ed Atalanta all'Al-Awwal Park. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Milan, addio a Tare a fine stagione: D'Amico dell'Atalanta l'obiettivo principale

🚨 Excl. - Tony #DAmico leading the race to become new #ACMilan’s sporting director. Offered a contract until 2028 with the option for 2029. #ASRoma are also interested in D’Amico, who has a good relationship with Gasperini. #transfers https://t.co/OnL8mFr7WM — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 14, 2026

Negli ultimi minuti, l'esperto di calciomercatoha riportato, in esclusiva sul suo profilo X, alcune notizie riguardanti la squadra meneghina che toccano lo stesso argomento. Il giornalista, infatti, ha scritto che Igli Tare non sarà più il direttore sportivo del Milan. La società rossonera, intanto, ha già individuato il sostituto e si tratta di Tony D'Amico. A quest'ultimo, che lascerà l'Atalanta dato l'arrivo prossimo di, i rossoneri hanno offerto unbiennale, quindi fino al, con un'per ilper l'anno seguente.

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Dopo una sola stagione, quindi, l'ex attaccante della Lazio sta per lasciare il club di Milano. In casa rossonera, intanto, nelle prossime settimane potrebbero avere inizio diversi cambiamenti che riguardano non solo chi scende in campo o chi allena la squadra, ma anche coloro che ricoprono cariche dirigenziali. Tare, quindi, potrebbe essere la prima di diverse figure destinate a dire addio al Diavolo. Mentre mancano due giornate alla fine dell'attuale edizione della Serie A e la squadra allenata da Massimiliano Allegri deve centrare la qualificazione alla prossima Champions League, si sta già pensando al futuro.

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