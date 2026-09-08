Anche la quarta giornata di LaLiga è arrivata a conclusione, e ad aver fatto più rumore è stata la caduta del Real Madrid. Il Barcellona guadagna così il primo distacco di tre punti dai diretti rivali, mentre è seguita da più vicino dalla assoluta sorpresa Deportivo Alavés. Ripercorriamo allora tutti i risultati della quarta giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.

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Il nuovo turno del campionato spagnolo si è aperto con la sfida tra, vinta dai padroni di casa per 1-0 grazie alla rete del centravanti irlandese Parrott. Da segnalare anche ilal 90esimo. Il sabato si è aperto con un altro big match e un'altra sorpresa. La sfida tra Athletic Bilbao eè infatti terminata con un netto 3-0 per i padroni di casa che hanno dilagato nel secondo tempo. Simeone con la sconfitta è già a 5 punti dalla vetta.

SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 04: Alvaro Valles del Real Betis Balompie esulta dopo la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompie e Real Madrid allo stadio La Cartuja il 4 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

In un sabato ricco di gol hanno poi giocato Rayo Vallecano-Racing Santander, gara finita 3-2 che conferma l'ottimo inizio di stagione di Sergio Camello. Con la doppietta di giornata si porta a 5 reti in 4 partite. Altro 3-2, ma stavolta ottenuto dalla squadra ospite, nella sfida tra Villarreal e Deportivo de a Coruña. I padroni di casa restano fermi a 2 punti, faticando nella nuova gestione targata Iñigo Perez.

Dilaga il Barça, continua la sorpresa Alavés

La domenica si è aperta con l'ennesima vittoria dilagante del, che ha sconfitto peril Valencia. Altra doppietta per Yamal e ancora in gol Raphinha, al momento capocannoniere de LaLiga a quota 6. Alle 18:30, oltre allo 0-0 tra Malaga e Levante, è la super prestazione delda sottolineare. Con ilnel derby con l'Osasuna, la squadra di Quique Sanchez Flores è seconda a 10 punti.Il posticipo domenicale è stato quello tra Espanyol e, terminato 1-1 grazie al pareggio per i padroni di casa di Fernandez al 98esimo minuto. Infine, lunedì sera sono scesi in campo prima Getafe e Celta Vigo pareggiando 1-1, poi Elche e. Gli ospiti si erano visti rimontare due gol a causa di un'espulsione, ma la rete al 90esimo di Sucic ha consegnato tre punti meritati alla squadra basca.