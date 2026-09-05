La sfida tra Real Betis e Real Madrid è terminata 1-0 per i padroni di casa. L'Estadio de La Cartuja di Siviglia è stato il teatro di una nuova e interessante forma della tecnologia adoperata per rilevare il fuorigioco. Niente più SAOT o fuorigioco semiautomatico, ma qualcosa ancora più sofisticato che integra il mondo del pallone con quello dell'avanzamento informatico.

Betis-Real Madrid: cosa c'è dietro il gol annullato a Espi?

I biancoverdi hanno portato a casa un successo storico, ribaltando ogni pronostico. Il Real Madrid di Mourinho, nonostante abbia, non è riuscito a capitalizzare. A riprova di ciò, compare un eloquente dato:dalla formazione ospite, ma nessuno messo a referto nel tabellino. Eppure, allo scadere della gara, gli uomini allenati dallo Special One parevano esser riusciti a trovare il pareggio.

BARCELLONA, SPAGNA - 22 AGOSTO: Il pallone ufficiale della LaLiga EA Sports è visibile durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid allo Stadio RCDE il 22 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Al minuto numero 87, infatti, Carlos Espi ha realizzato la rete dell'1-1 in rovesciata. La sfera era già stata riportata al centro del campo in attesa che il gioco ripartisse regolarmente. Il direttore di gara, nel seguito, ha ricevuto una segnalazione dalla sala VAR su una possibile infrazione avvenuta ad inizio azione. In effetti, al termine del check, si è notato che l'attaccante del Real classe 2005 fosse in fuorigioco.

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Per annullare la rete del pareggio, il varistaha impiegato una delle novità di questa stagione in Liga. Il "sensorized ball", ovvero unpresente nella sfera, consente di rilevare l'offside in maniera più precisa di quanto non faccia la SAOT o il fuorigioco semi-automatico. Il sistema riesce a risalire al momento esatto dell'ultimo. Già nel primo tempo, prima che si battesse un calcio d'angolo, l'arbitro Hernandezaffidandosi al chip presente nel pallone. La sfera non era stata toccata dal portiere del Betis, perché aveva impattato la traversa. Il sensore conferma il tocco istantaneo.