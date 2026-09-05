La nuova tecnologia del fuorigioco, più efficace della SAOT e del fuorigioco automatico, che sfrutta un sensore nella sfera ha annullato il pareggio di Espi.
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La sfida tra Real Betis e Real Madrid è terminata 1-0 per i padroni di casa. L'Estadio de La Cartuja di Siviglia è stato il teatro di una nuova e interessante forma della tecnologia adoperata per rilevare il fuorigioco. Niente più SAOT o fuorigioco semiautomatico, ma qualcosa ancora più sofisticato che integra il mondo del pallone con quello dell'avanzamento informatico.
Betis-Real Madrid: cosa c'è dietro il gol annullato a Espi?I biancoverdi hanno portato a casa un successo storico, ribaltando ogni pronostico. Il Real Madrid di Mourinho, nonostante abbia prodotto molto, non è riuscito a capitalizzare. A riprova di ciò, compare un eloquente dato: 3.46 gol attesi dalla formazione ospite, ma nessuno messo a referto nel tabellino. Eppure, allo scadere della gara, gli uomini allenati dallo Special One parevano esser riusciti a trovare il pareggio.
Al minuto numero 87, infatti, Carlos Espi ha realizzato la rete dell'1-1 in rovesciata. La sfera era già stata riportata al centro del campo in attesa che il gioco ripartisse regolarmente. Il direttore di gara, nel seguito, ha ricevuto una segnalazione dalla sala VAR su una possibile infrazione avvenuta ad inizio azione. In effetti, al termine del check, si è notato che l'attaccante del Real classe 2005 fosse in fuorigioco.
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