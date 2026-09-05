Il Real Madrid domina ma cade 1-0 contro il Betis: Parrott decide, Mbappé spreca. Jose Mourinho non nasconde la sua rabbia e non risparmia le frecciate
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La prima sconfitta stagionale del Real Madrid porta con sé più di un semplice passo falso. A Siviglia, contro il Betis, la squadra di Mourinho crea, attacca e sfiora più volte il gol, ma torna a casa a mani vuote. E nel post partita, il tecnico portoghese non risparmia qualche stoccata agli avversari.
Mourinho: "Non ho idea di come abbiamo perso"Il Real cade 1-0 contro il Betis nella quarta giornata di Liga, interrompendo già l'ottima partenza con tre vittorie consecutive. Jose Mourinho, però, non sembra intenzionato ad elogiare gli avversari, né tantomeno a mettere sotto accusa la prestazione dei suoi giocatori: "A volte si perde e non sai spiegare il perché, e davvero non ho idea di come abbiano perso. Abbiamo giocato davvero bene e l'atteggiamento dei giocatori è stato fantastico, abbiamo provato di tutto per vincere", ha spiegato Mourinho, proseguendo con la frase destinata a far discutere: "Congratulazioni al Betis, che è sceso in campo per strappare un pareggio e invece ha vinto...", punge il tecnico Blancos, che in sostanza sostiene come gli avversari abbiano giocato pensando soprattutto al pareggio e di aver trovato, alla fine, una vittoria insperata quanto immeritata, secondo Mourinho.
Lo Special One infine, rincara la dose, sottolineando nuovamente come la partita sia stata dominata dai suoi, e che anche un pareggio sarebbe stato deludente: "La partita ha detto Real Madrid dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo creato tantissime occasioni, e se fosse finita in pareggio sarebbe stato ugualmente deludente per noi".
Parrott gela il Real MadridLa partita racconta effettivamente di un Madrid pericoloso ma poco concreto sotto porta. Nel primo tempo Vinicius colpisce il palo, mentre anche Bellingham e Mbappé sfiorano il vantaggio, ma il Betis resiste e mantiene il risultato inviolato sullo 0-0. La svolta arriva addirittura all'81': dopo un calcio d'angolo e una prima conclusione respinta da Courtois, è l'attaccante Troy Parrott il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando l'1-0. Il Real Madrid reagisce immediatamente, prima con Carlos Espi che trova il gol del pareggio con una rovesciata spettacolare, poi annullata per fuorigioco dal VAR, e poi con Kylian Mbappé nel recupero, che ha sui piedi l'ultima occasione per pareggiare i conti su calcio di rigore dopo un fallo: il fuoriclasse francese si fa però ipnotizzare da Alvaro Valles, il portiere del Betis, che poi esulta insieme ai compagni in attesa del triplice fischio.
Il ko lascia dunque il Real Madrid con tre vittorie e una sconfitta in campionato e per Mourinho è il primo passo falso della sua nuova avventura sulla panchina Blanca: una serata amara, resa ancora più difficile dalla sensazione di aver dominato senza riuscire a trasformare il gioco in gol.
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