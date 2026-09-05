La prima sconfitta stagionale del Real Madrid porta con sé più di un semplice passo falso. A Siviglia, contro il Betis, la squadra di Mourinho crea, attacca e sfiora più volte il gol, ma torna a casa a mani vuote. E nel post partita, il tecnico portoghese non risparmia qualche stoccata agli avversari.

Mourinho: "Non ho idea di come abbiamo perso"

Il Real cade 1-0 contro il Betis nella quarta giornata di Liga , interrompendo già l'ottima partenza con tre vittorie consecutive., però, non sembra intenzionato ad elogiare gli avversari, né tantomeno a mettere sotto accusa ladei suoi giocatori: "A volte si perde e non sai spiegare il perché, e davvero non ho idea di come abbiano perso. Abbiamo giocato davvero bene e l'atteggiamento dei giocatori è stato fantastico, abbiamo provato di tutto per vincere", ha spiegato Mourinho, proseguendo con la frase destinata a far: "Congratulazioni al Betis, che è sceso in campo per strappare un pareggio e invece ha vinto...", punge il tecnico Blancos, che in sostanza sostiene come gli avversari abbiano giocato pensando soprattutto ale di aver trovato, alla fine, una vittoriaquanto, secondo Mourinho.

Lo Special One infine, rincara la dose, sottolineando nuovamente come la partita sia stata dominata dai suoi, e che anche un pareggio sarebbe stato deludente: "La partita ha detto Real Madrid dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo creato tantissime occasioni, e se fosse finita in pareggio sarebbe stato ugualmente deludente per noi".

SIVIGLIA, SPAGNA - 04 SETTEMBRE: Jose Mourinho, capo allenatore del Real Madrid, parla con i suoi giocatori durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompie e Real Madrid all'Estadio La Cartuja il 4 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Parrott gela il Real Madrid

La partita racconta effettivamente di un Madrid pericoloso masotto porta. Nel primo tempocolpisce il palo, mentre anchesfiorano il vantaggio, ma ilresiste e mantiene il risultato inviolato sullo 0-0. La svolta arriva addirittura all'81': dopo un calcio d'angolo e una prima conclusione respinta da, è l'attaccanteil più rapido ad avventarsi sul pallone,. Il Real Madridimmediatamente, prima coni che trova il gol del pareggio con unaspettacolare, poiper fuorigioco dal VAR, e poi connel recupero, che ha sui piedi l'ultima occasione per pareggiare i conti sudopo un fallo: il fuoriclasse francese si fa peròda Alvaro Valles, il portiere del Betis, che poi esulta insieme ai compagni in attesa del

Il ko lascia dunque il Real Madrid con tre vittorie e una sconfitta in campionato e per Mourinho è il primo passo falso della sua nuova avventura sulla panchina Blanca: una serata amara, resa ancora più difficile dalla sensazione di aver dominato senza riuscire a trasformare il gioco in gol.