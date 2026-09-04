Secondo Mundo Deportivo, il club catalano sottoporrà un accordo con Babylon Park Spain SL per la durata di cinque anni
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Mentre la squadra si prepara per la sfida contro il Valencia, in programma domenica alle 16:15, la dirigenza del Barcellona continua a pensare al futuro della casa dei blaugrana, lo Spotify Camp Nou. Come ricordiamo, l'impianto è in competizione con Wembley per ospitare la finale della Champions League del 2029 (ad oggi è favorito) e la fine dei lavori è prevista per l'anno prossimo. Tuttavia, la dirigenza blaugrana non è decisa a fermarsi qui. Come riporta Mundo Deportivo, sarebbe in programma un'altra novità.
Barcellona, parco per bambini dentro lo Spotify Camp Nou: la nuova idea della dirigenzaIl prossimo 19 settembre potrebbe arrivare una nuova novità sulla futura casa del Barcellona, lo Spotify Camp Nou. Tra due settimane il Barcellona sottoporrà al voto dei delegati un accordo con Babylon Park Spain SL per la concessione di aree gioco per bambini all'interno del complesso dell'impianto per un periodo superiore a cinque anni. Si tratta di una nuova idea in vista anche della decisione da parte della UEFA a chi assegnare il ruolo di città ospitante per la finale della Champions League 2029.
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Come accennato, il Barcellona fornirà maggiori dettagli sull'accordo durante le sessioni informative per i membri delegati che si terranno prima dell'Assemblea Generale Ordinaria di sabato 19 settembre, in modo che l'accordo possa essere approvato già in tale sede.
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