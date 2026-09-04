Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

Mentre la squadra si prepara per la sfida contro il Valencia, in programma domenica alle 16:15, la dirigenza del Barcellona continua a pensare al futuro della casa dei blaugrana, lo Spotify Camp Nou. Come ricordiamo, l'impianto è in competizione con Wembley per ospitare la finale della Champions League del 2029 (ad oggi è favorito) e la fine dei lavori è prevista per l'anno prossimo. Tuttavia, la dirigenza blaugrana non è decisa a fermarsi qui. Come riporta Mundo Deportivo, sarebbe in programma un'altra novità.

Barcellona, parco per bambini dentro lo Spotify Camp Nou: la nuova idea della dirigenza

sottoporrà al voto dei delegati un accordo con

Babylon Park Spain SL

per la concessione di aree gioco per bambini all'interno del complesso

dell'impianto

per un periodo superiore a cinque anni. Si tratta di una nuova idea in vista anche della decisione da parte della UEFA a chi assegnare il ruolo di città ospitante per la finale della Champions League 2029.

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Babylon Park

è una società internazionale con diversi parchi a tema, originaria di Israele. Tra questi, i parchi

di Tel Aviv, Haifa, Glilot, Ashdod e Beer Sheva

. In

Europa

, il primo parco è stato inaugurato a Camden Town, a

Londra

, e si estende su tre livelli sotterranei. Un altro parco si trova a Belgrado, in Serbia. Nel caso la società dovesse dare il suo assenso, Barcellona non sarà però la prima città spagnola a beneficiare di questo parco divertimenti, essendo già a presente al centro commerciale Westfield Parquesur di Leganés (Madrid).

Il prossimo 19 settembre potrebbe arrivare una nuova novità sulla futura casa del Barcellona , lo Spotify Camp Nou. Tra due settimane il Barcellona

BARCELLONA, SPAGNA - 17 MAGGIO: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Betis Balompié allo Spotify Camp Nou il 17 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Come accennato, il Barcellona fornirà maggiori dettagli sull'accordo durante le sessioni informative per i membri delegati che si terranno prima dell'Assemblea Generale Ordinaria di sabato 19 settembre, in modo che l'accordo possa essere approvato già in tale sede.