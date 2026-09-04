Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

Il Barcellona si prepara a chiudere una stagione da record sul piano economico. Il club catalano ha infatti superato per la prima volta nella sua storia la soglia del miliardo di euro di ricavi ordinari, un risultato particolarmente significativo per la società guidata da Joan Laporta e che rappresenta un importante passo avanti dopo gli anni caratterizzati da pesanti difficoltà finanziarie.

Il Barcellona sorride ed è record

I numeri saranno presentati ufficialmente in occasione dell’assemblea generale ordinaria dei soci, convocata per il 19 settembre in modalità telematica. Tra gli argomenti all’ordine del giorno ci sarà anche la situazione finanziaria legata all’Espai Barça e al progetto del nuovo Spotify Camp Nou.

Il dato più significativo riguarda proprio i ricavi. Per il terzo anno consecutivo il Barcellona dovrebbe registrare risultati ordinari positivi, riuscendo soprattutto a superare una soglia dal forte valore simbolico: un miliardo di euro di entrate in una singola stagione.

Joan Laporta, Presidente del Barcellona. (Foto di David Ramos/Getty Images)

A contribuire in maniera importante alla crescita è stato anche il ritorno al Spotify Camp Nou, avvenuto nel novembre dello scorso anno. Il rientro nello storico impianto ha consentito al club di recuperare una componente fondamentale delle proprie entrate, quella legata allo stadio, dopo il lungo periodo durante il quale la squadra aveva dovuto disputare le partite interne lontano dalla propria casa a causa dei lavori.

Il risultato assume ancora maggiore rilevanza se inserito nel contesto delle difficoltà attraversate dal Barcellona negli ultimi anni. Il club ha dovuto fare i conti con un'esposizione finanziaria importante e con la necessità di intervenire sulla propria struttura economica. Oggi, invece, la fotografia presentata dalla società appare decisamente più positiva sul fronte dei ricavi.

💰 Barcelona’da yıllık gelir 1 milyar euro olarak açıklandı.



🔸 Kulüp yıllar sonra kâr etmeye başladı.

🔸 Camp Nou yenilendi.

🔸 Bu sürece 3 şampiyonluk sığdırıldı.



Joan Laporta, 5 yıl önce iflasın eşiğinde olan kulübü kurtardı. pic.twitter.com/kin2DJRnTc — Kupür Haber (@HaberKupur) September 4, 2026

Ora si punta ancora a migliorare il budget

Le ambizioni non sembrano però fermarsi qui. Per la stagione 2026/27 il budget previsto dovrebbe infatti superare gli 1,1 miliardi di euro, confermando la volontà della dirigenza di consolidare il percorso di crescita e riportare stabilmente il Barcellona tra le società economicamente più forti del calcio mondiale.

Questo non significa che tutti i problemi siano definitivamente risolti. Il progetto Espai Barça e il nuovo Camp Nou continuano a richiedere investimenti considerevoli e la società dovrà continuare a gestire con attenzione la propria situazione finanziaria. Il superamento del miliardo di ricavi rappresenta però un passaggio importante. Dopo anni nei quali i problemi economici avevano inevitabilmente condizionato le strategie del club, il Barcellona torna a mostrare numeri all’altezza della propria dimensione internazionale.

Per Laporta è anche un risultato da utilizzare per rivendicare il percorso intrapreso dalla sua gestione. Il Barça torna a crescere nei ricavi e punta ora a trasformare questa crescita economica in ulteriore forza sul campo.