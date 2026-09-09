La Roma torna a giocare una gara di Champions League dopo ben 7 anni di assenza, un traguardo conquistato grazie al cammino straordinario percorso dai giallorossi nell'ultimo campionato di Serie A. Gian Piero Gaperini ha riportato entusiasmo e solidarietà alla squadra della capitale riportandola nella massima competizione europea. Alla vigilia del match, il tecnico piemontese ha parlato in conferenza stampa sottolineando la condizione fisica dei propri giocatori e l'importanza della competizione.

Il debutto e lo stato di forma della squadra: le parole di Gasperini

La Roma affronterà la sua prima gara di Champions League giovedì 10 settembre contro il. Per gli uomini di Gian Piero Gasperini il cammino sara tutt'altro che semplice:saranno le avversarie.

ROMA, ITALIA - 5 SETTEMBRE: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra AS Roma e Atalanta BC allo Stadio Olimpico il 5 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

L'ex tecnico dell'Atalanta ha espresso grande entusiasmo in vista della prima partita di Champions e dell'occasione di affrontare squadre di un certo calibro. Secondo Gasperini la squadra arriva al match di domani con il morale altissimo dopo la vittoria in rimonta nei minuti finali contro la Dea: "Sappiamo quanto sia importante il Mondiale, ma sicuramente dopo questa competizione c'è il prestigio della Champions League. Tutti vogliono giocarla e vogliono essere protagonisti. La partita con l'Atalanta ci ha tolto molte energie ma ci ha dato tantissimo a livello mentale, ribaltare una gara contro una squadra così forte è stato fantastico".

Sulla condizione fisica dei giocatori, l'allenatore piemontese ha ribadito che sono tutti in ottime condizioni tranne Lorenzo Pellegrini:" Stanno tutti bene, tutti hanno una gran voglia di giocare domani. Dybala? è in una forma smagliante, sta benissimo e sono sicuro che domani ci darà una grandissima mano, con lui siamo sicuramente migliori. L'unico assente, come ben sapete, è Lorenzo Pellegrini. Sta recuperando la forma e spero di averlo a disposizione al più presto".

Il livello delle avversarie e l'entusiasmo della squadra

Durante la sua conferenza, Gasperini ha evidenziato l'importanza di mantenere la propria identità di gioco pur consapevole della forza delle avversarie che affronteranno. Secondo il tecnico della Roma disputare gare di un certo prestigio può solo che aiutare la squadra a crescere: "Sappiamo tutti che squadre affronteremo, sono tutte squadre di massimo livello. Dobbiamo pensare a noi stessi senza snaturarci, dobbiamo scendere in campo e fare quello che sappiamo.".

ISTANBUL, TURCHIA - 9 SETTEMBRE: L'allenatore dell'AS Roma Gian Piero Gasperini e il giocatore Mario Hermoso durante la conferenza stampa alla vigilia della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 allo stadio Fenerbahce Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi il 9 settembre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

In conferenza stampa è intervenuto anche Mario Hermoso. Il difensore centrale è reduce dal gol del momentaneo pareggio contro l'Atalanta, rete che ha dato il via libera alla rimonta pazzesca dei giallorossi: "Vogliamo iniziare alla grande questo percorso. Siamo carichi e motivati: per noi è un onore affrontare gare del genere, qui ci sono i migliori club del mondo. Noi siamo carichi, vogliamo toglierci tante soddisfazioni".