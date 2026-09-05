Avanti di tre gol con la doppietta di Dzeko ed El Shaarawy, i giallorossi incassano il ritorno degli orobici con Castagne, Toloi e il solito Zapata
Russia, rimessa laterale in capriola: arriva il gol sull'assist spettacolare
Il sabato sera della Serie A, giunta alla sua terza giornata, propone una sfida che si preannuncia tutta da vivere. Allo Stadio Olimpico va in scena la sfida Roma-Atalanta. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie consecutive nelle prime due giornate, con i giallorossi assoluti protagonisti grazie ai roboanti 4-0 inflitti a Fiorentina e Lecce. L'ultimo confronto in campo capitolino ha visto le due squadre dividersi la posta in palio (1-1). Fischio di inizio alle 20:45.
Roma-Atalanta, dati e statisticheQuella di questa sera sarà la sfida numero 143 tra Roma-Atalanta. Il bilancio vede al momento i giallorossi nettamente avanti sia nel numero di vittorie (61-37, 44 i pareggi) che in quello delle reti realizzate (214-166). Tuttavia, nelle ultime stagioni gli orobici sono stati un vero e proprio incubo per la Lupa. L'ultimo successo dei giallorossi risale al marzo del 2022 (1-0 con rete di Abraham), poi nelle successive 8 sfide sono arrivate ben 6 vittorie neroazzurre e 2 pareggi.
Atalanta-Roma 3-3 (2019), spettacolo di gol all'Atleti Azzurri: clamorosa rimonta degli orobici dallo 0-3Roma e Atalanta, già come si nota dalle statistiche, sanno benissimo come regalare divertimenti ai propri tifosi. Ogni volta che orobici e giallorossi scendono in campo per lo meno un gol è garantito. Basti pensare che l'ultimo 0-0 tra le due squadre risale addirittura al 1984. Una delle partite in cui Roma e Atalanta hanno certamente regalato spettacolo è stata quella disputata all'allora Atleti Azzurri d'Italia il 27 gennaio del 2019 quando i neroazzurri di Gian Piero Gasperini (oggi sulla panchina giallorossa) riuscirono a rimontare ben tre reti di svantaggio.
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Nella ripresa, invece, sono gli orobici a fare la partita. Prima vanno vicini alla seconda rete con Ilicic, poi accorciano le distanze con l'ex di turno, Toloi. La Roma sembrava irriconoscibile e l'Atalanta ha continuato a fare la partita. Al 26' Kolarov ha atterrato in aerea Ilicic e l'arbitro, dopo una revisione alla VAR, ha assegnato il calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Zapata, fino a quel momento in ombra, ma il colombiano ha sprecato la grande occasione calciando altissimo. Un brutto errore del quale, però, l'ex Udinese si è fatto perdonare dopo pochi secondi realizzando la rete del pareggio dopo una scambio con Ilicic. Risultato che alla fine non cambia e la Roma lascia Bergamo con tanto amaro in bocca. Ma la curiosità è che anche all'andata la partita è terminata 3-3 ma a ruoli invertiti, con i giallorossi bravi a rimontare dall'1-3.
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