Il sabato sera della Serie A, giunta alla sua terza giornata, propone una sfida che si preannuncia tutta da vivere. Allo Stadio Olimpico va in scena la sfida Roma-Atalanta. Entrambe le squadre arrivano da due vittorie consecutive nelle prime due giornate, con i giallorossi assoluti protagonisti grazie ai roboanti 4-0 inflitti a Fiorentina e Lecce. L'ultimo confronto in campo capitolino ha visto le due squadre dividersi la posta in palio (1-1). Fischio di inizio alle 20:45.

Roma-Atalanta, dati e statistiche

Atalanta-Roma 3-3 (2019), spettacolo di gol all'Atleti Azzurri: clamorosa rimonta degli orobici dallo 0-3

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Quella di questa sera sarà la sfida numero 143 tra Roma-Atalanta . Il bilancio vede al momento i giallorossi nettamente avanti sia nel numero di vittorie (61-37, 44 i pareggi) che in quello delle reti realizzate (214-166). Tuttavia, nelle ultime stagioni gli orobici sono stati un vero e proprio incubo per la Lupa. L'ultimo successo dei giallorossi risale al marzo del 2022 (1-0 con rete di), poi nelle successive 8 sfide sono arrivate benRoma e Atalanta, già come si nota dalle statistiche, sanno benissimo come regalare divertimenti ai propri tifosi. Ogni volta che orobici e giallorossi scendono in campo per lo meno un gol è garantito. Basti pensare che. Una delle partite in cui Roma e Atalanta hanno certamente regalato spettacolo è stata quella disputata all'allora Atleti Azzurri d'Italia ilquando i neroazzurri di Gian Piero Gasperini (oggi sulla panchina giallorossa) riuscirono a rimontare ben tre reti di svantaggio.La prima metà della partita è stata tutta a senso unico a favore della, approfittando di un'Atalanta spaesata,ha colpito dopo solo 2 minuti trovando così un gol che mancava dallo scorso ottobre. Mezz'ora dopo, i giallorossi hanno trovato il raddoppio ancora con il bosniaco, innescato da un lancio di. Al 41'ha segnato la terza marcatura giallorossa grazie ad un preciso passaggio filtrante di. Solo a chiusura del primo tempo (45') l'Atalanta è riuscita a trovare un guizzo d'orgoglio per tenere ancora aperta la partita. Tacco smarcante in piena area di, cross didalla destra e gol diper l'1-3.

BERGAMO, ITALIA - 27 GENNAIO: Duvan Zapata of Atalanta BC sbaglia un calcio di rigore durante la Serie A match tra Atalanta BC e AS Roma allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 27 gennaio 2019 a Bergamo, Italia. (Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

Nella ripresa, invece, sono gli orobici a fare la partita. Prima vanno vicini alla seconda rete con Ilicic, poi accorciano le distanze con l'ex di turno, Toloi. La Roma sembrava irriconoscibile e l'Atalanta ha continuato a fare la partita. Al 26' Kolarov ha atterrato in aerea Ilicic e l'arbitro, dopo una revisione alla VAR, ha assegnato il calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Zapata, fino a quel momento in ombra, ma il colombiano ha sprecato la grande occasione calciando altissimo. Un brutto errore del quale, però, l'ex Udinese si è fatto perdonare dopo pochi secondi realizzando la rete del pareggio dopo una scambio con Ilicic. Risultato che alla fine non cambia e la Roma lascia Bergamo con tanto amaro in bocca. Ma la curiosità è che anche all'andata la partita è terminata 3-3 ma a ruoli invertiti, con i giallorossi bravi a rimontare dall'1-3.