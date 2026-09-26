La Spagna conquista una vittoria pesantissima a Wembley e supera l'Inghilterra per 3-2 nella prima giornata della Nations League 2026/27. Una partita spettacolare, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte e da numeri che raccontano una gara molto più equilibrata di quanto il risultato possa suggerire. I marcatori sono stati Lamine Yamal al 2', Anthony Gordon al 36', Harry Kane al 40', Álex Baena al 60' e Mikel Oyarzabal al 74'.

Possesso ed occasioni: Spagna più pericolosa

Il primo dato che emerge dalle statistiche è il

, contro il 47% dell'Inghilterra. Una differenza contenuta, che conferma come i padroni di casa siano riusciti a mantenere a lungo il controllo del pallone, senza però trasformare questo dato in una produzione offensiva equivalente.

La differenza più significativa arriva infatti dagli expected goals: la Spagna chiude con un impressionante 2,99 xG, quasi il doppio dell'1,53 prodotto dall'Inghilterra. Anche le grandi occasioni premiano le Furie Rosse, avanti 5-3. I numeri spiegano quindi la capacità degli uomini di Luis de la Fuente di costruire opportunità più pericolose, pur avendo soltanto due tiri totali in più: 15 contro 13. Anche il dato delle parate conferma questa lettura: il portiere inglese è stato chiamato all'intervento in tre occasioni, mentre quello spagnolo ha effettuato due parate.

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L'Inghilterra reagisce, ma la Spagna ribalta tutto

La partita sembrava essersi indirizzata verso i padroni di casa dopo la rimonta firmata

in appena quattro minuti. Dopo il vantaggio immediato di Yamal, l'Inghilterra aveva infatti ribaltato il risultato prima dell'intervallo.

La Spagna ha però continuato a produrre gioco e occasioni, trovando il pareggio con

e completando la rimonta al 74' grazie a

, servito proprio da Baena.

Passaggi, contrasti e calci piazzati

Interessante anche il dato relativo alla costruzione:

contro i 445 dell'Inghilterra. La squadra di De la Fuente ha inoltre prevalso nettamente nei

, mentre l'Inghilterra ha ottenuto più calci d'angolo,

.

Sul piano disciplinare, invece, i padroni di casa hanno commesso

, contro i 16 degli spagnoli, mentre i cartellini gialli sono stati tre per l'Inghilterra e nessuno per la Spagna.

Alla fine, le statistiche fotografano una sfida equilibrata nel possesso ma con una Spagna più incisiva nella produzione offensiva. L'Inghilterra ha avuto il merito di reagire allo svantaggio e portarsi avanti 2-1, ma gli ospiti hanno creato più occasioni e trasformato la maggiore pericolosità in una rimonta che vale i primi tre punti della Nations League. Non a caso, la Roja conferma di essere la Nazionale più forte del mondo, combinando bel gioco, spettacolo e risultati importanti.