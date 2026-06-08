Francesco Farioli si gode qualche giorno di riposo, ma la testa è già rivolta al Porto. L'allenatore italiano, protagonista della stagione culminata con la conquista del campionato, ha affidato ai social un lungo messaggio dedicato al club, alla città e ai tifosi. Parole che raccontano entusiasmo, senso di appartenenza e voglia di ripartire ancora più forte. Per la prima volta dopo otto anni, il tecnico ha ammesso di vivere una vera pausa estiva, senza però smettere di pensare al futuro. La consapevolezza di ciò che lo aspetta al ritorno è diventata la sua principale fonte di motivazione. Sullo sfondo c'è una nuova stagione ricca di aspettative, con la Champions pronta a rappresentare il prossimo grande banco di prova per una squadra che vuole continuare a vincere.

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Porto, Farioli lancia la sfida Champions: “L’entusiasmo è più forte che mai”

Attraverso unpubblicato sui social,ha voluto condividere le proprie sensazioni dopo una stagione intensa e ricca di soddisfazioni. Il tecnico delha raccontato di vivere un momento particolare della sua carriera, sottolineando come questa estate abbia un sapore diverso rispetto alle. "Nel posto giusto, al momento giusto, con le persone giuste. Per la prima volta in otto anni, mi sto davvero godendo una vera vacanza estiva. Forse perché, per la prima volta dopo tanto tempo, so esattamente quanto sono emozionato per quello che mi aspetta al mio ritorno. Olival, Dragão, Porto e tifosi del Porto", ha scritto l'allenatore. Parole che testimoniano il forte legame costruito in pochi mesi con l'ambiente biancoblù.

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 16 APRILE: Francesco Farioli, allenatore del Porto, osserva la partita prima dell'incontro di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Nottingham Forest FC e Porto al City Ground di Nottingham, Inghilterra, il 16 aprile 2026. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

La vittoria del campionato rappresenta un punto di partenza e non un traguardo. Farioli lo sa bene e ha ribadito quali siano le motivazioni che lo spingono a guardare avanti: "Le persone, l'ambiente, le sfide quotidiane, l'ambizione, la responsabilità. Tutto ciò che mi dà energia, motivazione ed entusiasmo per svolgere questo ruolo al massimo livello, ogni giorno". Infine, spazio a una vera e propria dichiarazione d'amore per il club e la sua gente. "Se nasci a Porto, nasci tifoso del Porto. Se nasci altrove, impari a diventarlo grazie alle persone che guidano questa comunità con l'esempio".

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