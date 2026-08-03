È il giorno del sorteggio per l'Atalanta, che scoprirà quale sarà il primo ostacolo nel proprio cammino europeo. Alle ore 14 nella sede UEFA di Nyon, i nerazzurri conosceranno l'avversaria dei playoff di Conference League, passaggio obbligato per conquistare un posto nella League Phase della competizione. La squadra di Sarri partirà da testa di serie e affronterà una formazione proveniente dal terzo turno preliminare di Conference League oppure una delle eliminate dal terzo turno di Europa League.

I possibili avversari dell'Atalanta

L'Atalanta verrà abbinata a una delle vincitrici o delle perdenti di cinque accoppiamenti già definiti. Le possibili avversarie sono quindi una tra, una tra, una tra, una traoppure una tra

BERGAMO, ITALIA - 21 GENNAIO: Gianluca Scamacca dell'Atalanta. Reagisce durante la partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Atalanta BC e Athletic Club. Disputata allo Stadio di Bergamo il 21 gennaio 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Sulla carta, le insidie maggiori sono rappresentate proprio dal Benfica e dal Besiktas, due club con grande esperienza internazionale che potrebbero rendere molto più complicato il cammino dei bergamaschi verso la fase campionato.

Come funziona il sorteggio e le date dei playoff

Essendo inserita tra le teste di serie, l'Atalanta affronterà una squadra non testa di serie. Una volta definito l'accoppiamento, verrà effettuata anche l'estrazione per stabilire quale squadra disputerà in casa la gara d'andata e quale quella di ritorno. Il doppio confronto è in programma ilper la sfida d'andata e ilper il ritorno. In mezzo ci sarà anche l'esordio dei nerazzurri in Serie A contro il Sassuolo. Motivo per cui conoscere l'avversaria e programmare al meglio le prossime settimane sarà fondamentale per lo staff tecnico. L'obiettivo dell'Atalanta è quello di superare il turno e assicurarsi un posto nella League Phase della Conference League, evitando passi falsi già al primo impegno europeo della stagione.