Szczesny: “Ballottaggio con Iñaki? Decide il mister, ma io sono pronto”

Szczesny è pronto per iniziare la sua nuova avventura. Il portiere polacco mette nel mirino il prossimo match contro il Siviglia.

Lorenzo Maria Napolitano 19 ottobre - 08:37

Questo fine settimana i club ritornano in campo dopo la pausa delle nazionali, impegnate per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali americani del 2026. In Liga, riparte la caccia al Barcellona di Flick, riuscito a sorprendere tutti prendendosi la vetta del campionato spagnolo. La ripresa del campionato per il club catalano è sinonimo di scelte, dato che il tecnico tedesco, adesso, ha per le mani diversi nodi da sciogliere.

Le parole di Szczesny — Il primo, forse, quello più importante è quello inerente alla porta. Flick scommetterà su Iñaki Peña oppure punterà subito sul nuovo arrivato per il match contro il Siviglia? Sulla questione, l'ex estremo difensore azzurro ha concesso un'intervista a TV3, affermando di sentirsi pronto e preparato per giocare, nonostante spetti al mister la decisione finale. Il portiere polacco ha anche commentato i suoi primi giorni da calciatore del Barcellona, ammettendo: "Sto avendo giorni molto belli. Certo, i primi momenti sono stati duri dal punto di vista fisico e, in più, i portieri lavorano da soli, quindi non è molto divertente. Ma unirsi al gruppo ad inizio settimana è stato comunque parecchio stimolante perché giochi le partite, ti diverti facendo scherzi ai compagni di squadra".

Infine, Szczesny ha avuto anche modo di commentare il calendario ed i prossimi imminenti impegni con la maglia Blaugrana: "Tutte le partite sono un test, i campionati non si vincono o si perdono per una partita. Affrontiamo due squadre di alto livello in Europa, ma il Barça è una delle squadre migliori d'Europa. Sarà una bella sfida, ma la cosa più importante sono le vittorie perché favoriscono le buone relazioni nella squadra e ti danno un vantaggio in classifica".