L'eroe di una delle notti più memorabili della storia della Champions League decide di salutare il Como dopo due stagioni. In quel famosissimo Barcellona-PSG 6-1 a mettere il centro decisivo per l'apoteosi Blaugrana fu Sergi Roberto che, oggi, è stato salutato ufficialmente dal presidente dei lariani Mirwan Suwarso.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

Il saluto di Sergi Roberto

Con una lettera sui propri canali social, l'ex tuttofare del Barcellona ha salutato ile i comaschi: ", pieno di entusiasmo per una nuova sfida., un traguardo che all'inizio di questo percorso sembrava solo un sogno. Guardando indietro, sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Non solo per i risultati in campo, ma soprattutto per le persone che ho incontrato lungo il cammino. Fin dal primo giorno, io e la mia famiglia ci siamo sentiti accolti e amati. Como è diventata la nostra casa, e questi anni avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Abbiamo creato ricordi e amicizie che rimarranno con noi per sempre".

COMO, ITALY - JANUARY 15: Sergi Roberto del Como 1907 reagisce durante la partita di Serie A tra Como 1907 e AC Milan allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 15 gennaio 2026 a Como, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, tutte le persone che lavorano dietro le quinte e tutti i tifosi per il vostro sostegno, la vostra fiducia e il vostro affetto in questo viaggio. Como sarà sempre una parte molto importante della mia vita e della mia carriera. Vado via con solo gratitudine e con la certezza che questo club ha un futuro luminoso davanti a sé".

Caricamento post Instagram...

Il futuro dello spagnolo

è stato salutato anche dal presidente delcon una storia Instagram: "Grazie per aver dato tutto, Sergi Roberto. Como sarà sempre casa per te". L'esperienza dell'exsi conclude dopo due stagioni. I tanti infortuni hanno limitato lo spagnolo che non è mai riuscito a trovare continuità nello scacchiere di. Per lui sono state 33 le partite complessive in maglia Como, 29 in campionato e 4 in Coppa Italia, dove ha anche trovato la sua unica rete. Adesso sarà uno svincolato di lusso, appetibile per diverse squadre, anche in Italia.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365